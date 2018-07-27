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СМИ выяснили, что на смартфоны в России могут предустановить отечественный софт
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СМИ выяснили, что на смартфоны в России могут предустановить отечественный софт 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Производителей компьютеров, планшетов и смартфонов могут законодательно обязать предустанавливать российские программы и приложения, такие как браузер, почта, аудиоплеер и другие. Кроме того, пользователям должна быть предоставлена возможность удалять любые предустановленные приложения и программы, кроме сервисных.
Как сообщает «КоммерсантЪ», соответствующее предложение Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже направила в правительство РФ. Оно содержится в «дорожной карте» по развитию конкуренции на 2018—2020 годы. В соответствии с документом, закон должен быть подготовлен к апрелю 2019 года.
По мнению экспертов, нововведение спровоцирует дополнительные затраты со стороны производителей и в конечном итоге приведет к повышению цен на устройства для потребителей.
Ранее Пятый канал рассказывал историю жителя Москвы, который установил на свои дачные ворота устройство, позволяющее открывать их звонком с мобильного телефона. Несколько месяцев спустя мужчина обнаружил, что его «умные» ворота самостоятельно подписались сразу на три платные услуги.
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