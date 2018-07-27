СМИ выяснили, что на смартфоны в России могут предустановить отечественный софт

Производителей компьютеров, планшетов и смартфонов могут законодательно обязать предустанавливать российские программы и приложения, такие как браузер, почта, аудиоплеер и другие. Кроме того, пользователям должна быть предоставлена возможность удалять любые предустановленные приложения и программы, кроме сервисных.

Как сообщает «КоммерсантЪ», соответствующее предложение Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже направила в правительство РФ . Оно содержится в «дорожной карте» по развитию конкуренции на 2018—2020 годы. В соответствии с документом, закон должен быть подготовлен к апрелю 2019 года.

По мнению экспертов, нововведение спровоцирует дополнительные затраты со стороны производителей и в конечном итоге приведет к повышению цен на устройства для потребителей.