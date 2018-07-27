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Москвичи смогут узнавать о готовности документов при помощи смартфона
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Москвичи смогут узнавать о готовности документов при помощи смартфона 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Пользователи приложения «Госуслуги Москвы» начали получать push-уведомления о статусах предоставления сервисов, заказанных через портал mos.ru. Это может быть запись к врачу, выдача загранпаспорта и других документов или оплата автомобильных штрафов. Все сообщения сохраняются в истории в разделе «Центр уведомлений». Перейти туда можно, нажав на изображение колокольчика на стартовой странице приложения и выбрав подраздел «Заявки».
По словам руководителя проекта «Мобильные сервисы» департамента информационных технологий Олега Филимонова, «Центр уведомлений» позволит посмотреть сообщения о разных этапах оказания той или иной услуги, начиная с регистрации обращения. «Кроме информации об электронных услугах, которые получают через портал мэра Москвы, можно настроить и другие уведомления. Данная возможность предусмотрена в разделе „Профиль“ мобильного приложения», — цитирует чиновника портал мэра и правительства Москвы.
Среди дополнительных опций, которые можно подключить, есть данные о новых начислениях за ЖКУ, графике отключения горячей воды или времени прихода ребенка в школу и выхода из нее.
Помимо мобильного приложения, есть другие способы узнать о готовности документов. Уточнить информацию можно, позвонив в единую справочную службу по телефону: +7 (495) 777–77–77. В 30 процентах случаев ответы на вопросы даст робот-помощник.
Сейчас на портале mos.ru доступны около 250 услуг и сервисов, включая «Электронный дневник», «Прием показаний приборов учета воды», «Поиск и оплата штрафов ГИБДД» и другие.
Ранее сообащлось, что Москва заняла первое место в рейтинге ООН по оказанию электронных услуг населению. С этим успехом столичное правительство поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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