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ФАС предложила предустанавливать в гаджеты отечественное ПО
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ФАС предложила предустанавливать в гаджеты отечественное ПО 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство «дорожную карту» с предложением обязать производителей гаджетов предустанавливать на них отечественное программное обеспечение. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.
Производители также должны будут обеспечить пользователям возможность полностью удалять предустановленные программы и приложения, за исключением сервисных. Это, в частности, касается почты, браузера и аудиоплеера. Как пояснили в ФАС, такая идея стала ответом на жалобы граждан.
Законопроектом, помимо ФАС, займутся Минкомсвязи и Роспотребнадзор. Поправки должны быть готовы к апрелю 2019 года.
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