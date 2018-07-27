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ФАС потребует снабжать смартфоны российским приложениями
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ФАС потребует снабжать смартфоны российским приложениями 

Ferra.ru 23 часа назад
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Федеральная антимонопольная служба России предложила правительству обязать производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать российские приложения. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ».
Закон должны подготовить к апрелю 2019 года. За разработку законопроекта будет отвечать Минкомсвязь в сотрудничестве с ФАС и Роспотребнадзором.
Закон внедрит требования по предустановке на смартфоны и компьютеры отечественных аналогов браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений. Инициатива входит в финальную версию разработанной ФАС «дорожной карты» по развитию конкуренции на 2018–2020 годы.
Кроме того, по мнению ФАС производители должны обеспечить возможность полного удаления предустановленных приложений, за исключением сервисных.
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