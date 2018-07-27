ФАС намерена обязать всех производителей смартфонов устанавливать российский софт 

Федеральная антимонопольная служба РФ намерена обязать производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на устройства российское программное обеспечение. Такое предложение содержится в дорожной карте по развитию конкуренции, внесенной в правительство, пишет газета «Коммерсантъ».
По данным издания, закон, обязующий производителей техники устанавливать отечественные аналоги браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений может появиться к апрелю 2019 года. Производители также должны будут обеспечить пользователям возможность полностью удалять предустановленные программы и приложения, за исключением сервисных.
Главным исполнителем подготовки федерального закона должна стать Минкомсвязь, а соисполнителями — ФАС и Роспотребнадзор. Антимонопольная служба объясняет свое предложение тем, что в ведомство стали поступать жалобы от граждан на предустановленные на устройствах приложения, которые нельзя удалить. По мнению ФАС, нововведение позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями.