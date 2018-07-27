ФАС намерена обязать всех производителей смартфонов устанавливать российский софт

По данным издания, закон, обязующий производителей техники устанавливать отечественные аналоги браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений может появиться к апрелю 2019 года. Производители также должны будут обеспечить пользователям возможность полностью удалять предустановленные программы и приложения, за исключением сервисных.