Ещё
Более 11 миллионов пользователей сети подверглись слежке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 11 миллионов пользователей сети подверглись слежке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Разработчики платформы для блокировки рекламы AdGuard обнаружили несколько мобильных приложений и расширений для браузеров, которые собирают данные о миллионах пользователей. Об этом исследователи сообщили на своем сайте.
Среди опасных приложений специалисты выделили десять утилит для увеличения скорости смартфонов и блокировки рекламы в браузерах. Все программы принадлежат одному разработчику Big Star Labs, который использует разные учетные записи в магазинах приложений.
Проблема заключается в том, что все ПО собирает персональные данные о владельцах смартфонов и компьютеров, однако в описании приложений говорится исключительно об обезличенной информации. Специалисты пояснили, что программы нередко собирали всю историю просмотров и неанонимные URL-адреса, позволяющие третьим лицам определять личность пользователя и данные о его привычках.
В одном случае расширение, блокирующее всплывающие окна, собирало данные со всех страниц, которые посетил пользователь, даже если на них не было рекламы. Кроме того, программы часто используют тактику вредоносного ПО: например, приложение для iOS предлагает пользователю установить профиль удаленного управления над устройством.
В AdGuard отметили, что подобная практика противоречит политикам всех магазинов приложений и расширений, однако утилиты по-прежнему находятся в открытом доступе. В общей сумме программы-шпионы уже скачали более 11 миллионов пользователей сети.
Последние новости
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип Правительство раскрыло новую систему повышения пенсий Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона90
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня25
Умер Игорь Беляев9
В США российский «Спрут» назвали тонкокожим8
Видео
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение