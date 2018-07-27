Ещё
Google затеяла масштабную чистку в Google Play
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google затеяла масштабную чистку в Google Play 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Компания Google обновила правила публикации ПО в каталоге Google Play, ужесточив требования к разработчикам и размещаемому ими контенту. В соответствии с принятой политикой удалению из магазина приложений подлежат тысячи программ, не проходящих установленный Google ценз.
Вот приложения, которые исчезнут (или, по крайней мере, должны исчезнуть) из Google Play в ближайшее время:
— Приложения для майнинга криптовалют
—Приложения для торговли бинарными опционами
— Приложения-казино
— Приложения с рекламой казино и азартных игр  — Приложения, содержащие материалы сексуального характера

Опасные приложения

Интересно, что Google, в отличие от Apple, не объясняет, чем опасны, например, приложения для майнинга. Если в правилах публикации ПО в App Store прямо сказано, что такие программы имеют низкую энергоэффективность, а их использование ведет к снижению времени автономной работы устройств и преждевременному износу компонентов, в Google предпочли ограничиться одним только запретом.
К сожалению, обновленный свод правил никак не регламентирует размещение приложений для хранения криптовалют, оставляя мошенникам огромное пространство для маневра.
Зато Google со всей ответственностью подошла к вопросу размещения приложений сексуального характера. Согласно положениям правил публикации, если материалы подобного рода будут размещаться в приложениях, прямо или косвенно предназначенных для детей, Google оставляет за собой право навсегда запретить разработчику впредь публиковать какое-либо ПО в Google Play и обратиться в правоохранительные органы.
Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Google защитила от взлома десятки тысяч учетных записей Грядущий Android P-флагман представят на месяц раньше — 31 июля Google выпустила пятую версию Android P Developer Preview
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий231
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя42
В России взлетят цены на ЖКХ627
В Крыму нашли ядерное оружие82
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»24
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
00:31
Скрипаль анонсировала возвращение
В мире
02:05
В России взлетят цены на ЖКХ
Личный счет Недвижимость
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
01:24
В Крыму нашли ядерное оружие
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение