Google затеяла масштабную чистку в Google Play

Компания Google обновила правила публикации ПО в каталоге Google Play, ужесточив требования к разработчикам и размещаемому ими контенту. В соответствии с принятой политикой удалению из магазина приложений подлежат тысячи программ, не проходящих установленный Google ценз.

Вот приложения, которые исчезнут (или, по крайней мере, должны исчезнуть) из Google Play в ближайшее время:

— Приложения для майнинга криптовалют

—Приложения для торговли бинарными опционами

— Приложения-казино

— Приложения с рекламой казино и азартных игр — Приложения, содержащие материалы сексуального характера

Опасные приложения

Интересно, что Google, в отличие от Apple , не объясняет, чем опасны, например, приложения для майнинга. Если в правилах публикации ПО в App Store прямо сказано, что такие программы имеют низкую энергоэффективность, а их использование ведет к снижению времени автономной работы устройств и преждевременному износу компонентов, в Google предпочли ограничиться одним только запретом.

К сожалению, обновленный свод правил никак не регламентирует размещение приложений для хранения криптовалют, оставляя мошенникам огромное пространство для маневра.

Зато Google со всей ответственностью подошла к вопросу размещения приложений сексуального характера. Согласно положениям правил публикации, если материалы подобного рода будут размещаться в приложениях, прямо или косвенно предназначенных для детей, Google оставляет за собой право навсегда запретить разработчику впредь публиковать какое-либо ПО в Google Play и обратиться в правоохранительные органы

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