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Mail.Ru купила 20% акций разработчика приложения платной музыки «Вконтакте» за 1,36 млрд рублей
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Mail.Ru купила 20% акций разработчика приложения платной музыки «Вконтакте» за 1,36 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Mail.ru Group купила 20% акций в компании по лицензированию музыки для дальнейшего распространения в интернете United Media Agency (UMA) за 1,36 млрд рублей, указано в финансовой отчётности Mail.ru за II квартал 2018 года.
Компания является разработчиком приложения Boom, с помощью которого пользователи слушают музыку «Вконтакте» на платной основе.
«В мае 2018 года компания осуществила покупку 20% акций музыкальной библиотеки Salerton Investments Limited ("UMA") на общую сумму 1,36 млрд рублей», — сообщается в отчете.
Компания United Media Agency, созданная в 2014 году, является постоянным партнёром Mail.ru.
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