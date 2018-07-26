Mail.Ru купила 20% акций разработчика приложения платной музыки «Вконтакте» за 1,36 млрд рублей

Mail.ru Group купила 20% акций в компании по лицензированию музыки для дальнейшего распространения в интернете United Media Agency (UMA) за 1,36 млрд рублей, указано в финансовой отчётности Mail.ru за II квартал 2018 года.

Компания является разработчиком приложения Boom, с помощью которого пользователи слушают музыку «Вконтакте» на платной основе.

«В мае 2018 года компания осуществила покупку 20% акций музыкальной библиотеки Salerton Investments Limited ("UMA") на общую сумму 1,36 млрд рублей», — сообщается в отчете.

Компания United Media Agency, созданная в 2014 году, является постоянным партнёром Mail.ru.