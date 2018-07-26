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Ярославский суд «разблокировал» крупнейшие порносайты
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Ярославский суд «разблокировал» крупнейшие порносайты 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Ярославский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции о блокировке ресурсов, которые осуществляют трансляции интимного характера. Под угрозой закрытия оказались такие сайты, как Chaturbate, Bongacams и Streamate.
Постановлением Кировского районного суда Ярославля несколько ресурсов были признаны незаконными. Их IP-адреса были внесены Роскомнадзором в реестр запрещённых 10 октября 2017 года, однако сейчас они доступны на территории России, сообщает телеканал «Дождь».
Ранее News.ru писал, что с начала года Роскомнадзор заблокировал доступ почти к 150 интернет-ресурсам, содержащим порнографический контент.
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