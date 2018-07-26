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«Работа всем» — новый способ найти работу от ленинградской биржи труда
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«Работа всем» — новый способ найти работу от ленинградской биржи труда 

Ivyborg.ru 31 минуту назад
Фото: Ivyborg.ru
«Работа всем» это новое приложение от биржи труда, которое позволяет самостоятельно вести поиск вакансий, доступных в Ленобласти.
Приложение интегрировано с порталом биржи труда, что позволяет видеть актуальную информацию о вакансиях. Чтобы приступить к поиску работы в приложении, в нем необходимо авторизоваться с помощью своей учетной записи на сайте Госуслуг.
«Работа всем» в остальном работает по принципу многих других приложений по поиску работы: оно будет присылать вам Push уведомления о проходящих в регионе ярмарках вакансий и о приглашениях на собеседования, а также отправлять подборки новых вакансий в соответствии с вашими пожеланиями.
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