«Работа всем» — новый способ найти работу от ленинградской биржи труда

«Работа всем» это новое приложение от биржи труда, которое позволяет самостоятельно вести поиск вакансий, доступных в Ленобласти

Приложение интегрировано с порталом биржи труда, что позволяет видеть актуальную информацию о вакансиях. Чтобы приступить к поиску работы в приложении, в нем необходимо авторизоваться с помощью своей учетной записи на сайте Госуслуг.

«Работа всем» в остальном работает по принципу многих других приложений по поиску работы: оно будет присылать вам Push уведомления о проходящих в регионе ярмарках вакансий и о приглашениях на собеседования, а также отправлять подборки новых вакансий в соответствии с вашими пожеланиями.