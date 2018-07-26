Названо наиболее уязвимое приложение для заказа еды

Эксперты по цифровой безопасности Ростелеком-Solar провели проверку приложений 17 сервисов по заказу еды, чтобы выяснить, какие из них особенно уязвимы, сообщает РБК. В итоге первую строчку антирейтинга заняло приложение сети фастфуда McDonaldʼs. Кроме того, выяснилось, что Android-версии имеют более высокую степень защиты, чем iOS. Объясняется это тем, что операционная система Android, по словам экспертов, более уязвима перед хакерами, из-за чего программисты уделяют ее защите повышенное внимание.

Лидерами по безопасности на Android заняли приложения Black Star Burger, Pizza Hut и KFС. Последнее — у McDonaldʼs. На iOS самый высокий балл защищенности у Тануки, а самый низкий — вновь у McDonaldʼs.