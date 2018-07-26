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Хантымансийцы смогут оплачивать взносы на капремонт через мобильное приложение
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Хантымансийцы смогут оплачивать взносы на капремонт через мобильное приложение 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В конце июля Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов запускает приложение для смартфонов «ЮФКР-онлайн». Жители Ханты-Мансийска смогут загрузить программу на базе платформ App Store и Google Play. С помощью приложения собственники квартир смогут ежемесячно получать электронные квитанции на оплату взносов.
Кроме того, через приложение можно будет и произвести оплату в любое удобное время, не выходя из дома и даже во время поездок по стране. Сбор за перечисление средств составит 10 рублей и уйдет на счет разработчика приложения. Комиссию за услуги банка при оплате через мобильное приложение оплатит Фонд капремонта Югры. Также мобильное приложение позволит собственникам видеть начисления и информацию о задолженности и получать актуальную информацию.
Стоит добавить, что на сегодня самым удобным способом является оплата через личный кабинет Югорского фонда капремонта http://kapremontugra.ru/index.php/lichnyj-kabinet. К тому же, при оплате с помощью данного сервиса собственник становится участником акции фонда «Оплати капремонт он-лайн» и может выиграть ценные призы. Подробности здесь http://kapremontugra.ru/index.php/novosti/1149-yugorskij-fond-kapitalnogo-remonta-razygraet-novyj-apple-iphone-10-sredi-dobrosovestnykh-platelshchikov-vznosov.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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