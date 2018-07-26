Ищем альтернативу Google и Яндексу: тест 7 поисковиков

Сейчас многие из вас наверняка нахмурили брови: зачем вообще искать замену самым лучшим поисковым машинам? Конечно, ради сохранения конфиденциальности. Google собирает не только запросы и IP-адреса, но и персонализирует эту информацию, использует ее с целью отображения рекламы и даже делится ею с третьими лицами. К счастью, существуют неплохие альтернативы, уважающие вашу частную жизнь.

Мы протестировали семь поисковиков, среди которых присутствуют и такой популярный продукт, как Microsoft Bing, и такой «динозавр» как Yahoo !, и Qwant, разработанный во Франции . К ним присоединяются еще четыре концепции поисковой машины, ставящие во главу угла защиту частной жизни: DuckDuckGo, StartPage, MetaGer и eTools.

Не хотите отказываться от Google? Тогда используйте 7 лайфхаков для быстрого поиска. Сопоставление с Google

Способны ли другие продукты состязаться с этим лидером рынка?

Мы собрали все за и против для каждого кандидата. StartPage startpage.com Преимущества Отличная защита конфиденциальности, возможность поиска в режиме Proxy Недостатки Пониженное удобство поиска, устаревший вид, по качеству поиска в целом немного уступает Google DuckDuckGo

duckduckgo.com Преимущества Хорошая защита конфиденциальности, хорошие возможности автоматизации с помощью команд Bangs Недостатки Серверы находятся и в США , общее качество поиска ниже, чем у Google, не столь удобен в поиске Qwant

qwant.com Преимущества Отличная защита конфиденциальности, серверы в Европе, великолепный вид и выдача результатов Недостатки Пониженное удобство поиска, по качеству поиска в целом немного уступает Google MetaGer

metager.de Преимущества Отличная защита конфиденциальности, серверы в Германии, взвешивание поисковых систем Недостатки Пониженное удобство поиска, пониженное качества поиска, старомодный внешний вид Bing

bing.com Преимущества Стильный интерфейс и выдача результатов, по удобству поиска не уступает Google, великолепный поиск по изображениям Недостатки По качеству поиска в целом немного уступает Google, не меньше интересуется личностью пользователя eTools

etools.io Преимущества Защита конфиденциальности, взвешивание поисковых систем Недостатки Отслеживание через рекламные баннеры (отключаемые), пониженное удобство поиска, пониженное качество поиска Yahoo!

yahoo.com Преимущества Нет Недостатки Пониженное удобство поиска, пониженное качество поиска, отсутствие защиты конфиденциальности Качество поиска на уровне Google Однако безопасность и конфиденциальность — это лишь один из аспектов тестирования. Интереснее для нас было качество поиска, поскольку хорошие результаты — это основная задача любого поисковика и главная причина того, почему весь мир осуществляет поиск в Интернете именно с помощью Google и «Яндекс»

В первую очередь необходимо покончить с предубеждением: наш тест показал, что не только Google и «Яндекс» способны выдавать хорошие результаты поиска. Тестирование проводилось на базе трудоемкого процесса по стандартным ключевым словам и сложным запросам для поиска изображений, видео, товаров и местоположений. Несмотря на то что в итоге Google предоставил наилучшие результаты для сотни наших тестовых запросов, конкуренты шли с ним ноздря в ноздрю. Прежде всего нас приятно удивил Bing, набравший 95,6 балла за качество поиска — лучший результат.

Победитель теста, продукт StartPage, также отличился прекрасными показателями. Но в нем имеется большой недостаток — он не работает с русскоязычными запросами. Если вы прежде ничего о нем не слышали, стоит обязательно попробовать этот продукт, поскольку его качество сопоставимо с Google. Собственно, владельцы этого сервиса немного хитрят: любые запросы анонимно переводятся на Google. То есть с помощью StartPage вы можете продолжать искать через Google, но без рассекречивания личности.

И все же в нашем рейтинге StartPage уступает этому гиганту по своему качеству. Причина тому: не все функции Google легко можно перехватить. К примеру, если искать матчи кубка по футболу, в Google вы первым результатом увидите небольшую таблицу со всеми матчами, StartPage же выдаст лишь ссылку на внешний источник. На нем также можно найти необходимую информацию, однако не столь быстро, как у Google.

Возвращение метапоисковых систем На самом деле совсем не обязательно отказываться от привычного уровня, поскольку другие сервисы также ищут через Google. Швейцарское решение eTools представляет собой так называемую метапоисковую систему, охватывающую 16 других поисковых машин, среди которых Google и Bing. MetaGer работает по тому же принципу, игнорируя, однако, результаты Google. Тем не менее качество обоих сервисов сопоставимо, поскольку метапоиск предварительно обрабатывает совпадения. Дубликаты исключаются, а результаты оцениваются. Это занимает лишь дополнительную долю секунды по сравнению с прямым поиском, таким образом, пользователь не чувствует никакого замедления.

Интересно, что вы сами можете настроить метапоисковые сис­темы, то есть выбрать источники и их вес. Несколько устаревший вид не должен вас пугать — сервисы действительно хорошо справляются со своей работой. Единственное, придется смириться с отсутствием прямой информации, которая такими машинами не выводится. В плане поиска изображений, видеороликов и товаров они также уступают Google.

Высокие стандарты безопасности не всегда помогают

В отношении основ безопасности к альтернативам Google не придраться. Во всех сервисах по умолчанию реализовано современное шифрование по протоколу TLS 1.2. За исключением eTools, все поисковики переводят любые запросы неизменно через HTTPS. В случае с eTools пользователю необходимо специально заходить на зашифрованную страницу.

Такие свойства безопасности TLS, как Perfect Forward Secrecy (совершенная прямая секретность) и Strict Transport Security, образцовым образом включены и правильно сконфигурированы у всех продуктов. Однако при нынешних обстоятельствах столь высокие стандарты безопасности малоэффективны, поскольку лишь у Qwant (Европа), MetaGer ( Германия ) и eTools ( Швейцария ) нет серверов в США. Даже когда владельцы заверяют о неразглашении запросов, американские спецслужбы способны получить полный доступ к этим данным. В крайнем случае это может коснуться даже DuckDuckGo — поисковика, не сохраняющего никаких данных о пользователях и их запросах. Спецслужбам не нужен доступ к хранилищам: они отслеживают трафик в реальном времени и принуждают владельцев сервиса выдать им ключ к сертификату SSL. В случае работы с победителем нашего теста, Start Page, можно задать пересылку любых европейских запросов исключительно через серверы в Нидерландах

Конфиденциальность с большой буквы Все интернет-поисковики предоставляются бесплатно. Однако их эксплуатация, разумеется, стоит денег и должна быть профинансирована. Поэтому все компании-разработчики делают ставку на рекламу, отображающуюся в соответствии с поисковыми запросами. То, что реклама прекрасно уживается с уважением к личной жизни пользователя, доказывают StartPage, DuckDuckGo, Qwant, MetaGer и eTools. Они не сохраняют ни историю поиска, ни IP-адреса или персональную информацию о пользователе.

Преимущество: то, что не сохраняется, не может быть передано стороннему лицу. Bing и Yahoo! являются полными противоположностями этих сервисов: их методы ведения бизнеса мало чем отличаются от методов Google. Здесь личная информация вместе с данными о поиске сводится воедино, используется для оптимизации собственных предложений, а также предоставляется рекламным партнерам.

Осторожность с cookies

Победитель нашего теста, StartPage, и занявший второе место DuckDuckGo сохраняют cookies в тот момент, когда пользователь меняет настройки поиска, что вполне нормально. Qwant и MetaGer полностью отказались от любых cookies, а Bing и Yahoo!, напротив, сделали ставки как на сессионные cookie с последнего посещения Интернета, так и на cookies длительного хранения с уникальным идентификатором пользователя.

Сохранять бдительность необходимо при работе с eTools. Во время тестирования в отдельных случаях мы обнаруживали у этого швейцарского продукта следящие cookies сторонних поставщиков. Это очень странно для поискового сервиса, заявляющего об уважении частной жизни пользователя. Мы внимательнее изучили этот вопрос, и выяснилось, что источником таких отслеживающих элементов послужил активный рекламный баннер. Пользова­телям необходимо в «Preferences» отключить опцию «Show advertisement», после чего слежка прекращается.

С самим веб-поиском, однако, такая защита конфиденциальности не работает. При появлении списка результатов пользователь, разумеется, проходит по ссылке. В этот момент такие поисковые машины, как Google, Bing и Yahoo!, сообщают сайтам ключевые слова, введенные ранее. StartPage, DuckDuckGo, MetaGer и eTools способны это предотвратить. StartPage и MetaGer пошли еще дальше, предлагая дополнительный поиск в режиме прокси. Для его активации необходимо нажать на ссылку «Proxy» или «Open anonymously» соответственно, после чего сторонние веб-страницы будут загружаться анонимно через промежуточный сервер.

Microsoft знает толк в комфорте

Bing — лидер в категории удобства поиска, поскольку компания Microsoft изначально переняла многое у Google, а затем обогатила продукт собственными удачными идеями. Так, Bing аналогичным образом оснащен функцией локального поиска, поиска видеороликов и очень эффективным поиском изображений. Bing отличается быстродействием, а также хорошо смотрится в мобильных браузерах и в качестве приложений под Android и iOS.

Таким образом, в плане комфорта этот продукт ушел в такой отрыв, что ни одна альтернатива не может с ним состязаться. Но в категории «Безопасность поиска» Bing занял предпоследнее место, обогнав лишь Yahoo!

Основной вывод этого тестирования: существуют достойные альтернативы системе Google, отображающие не менее точные совпадения и одновременно с тем сохраняющие конфиденци­альность пользователя. Наша рекомендация: обязательно попробуйте и другие варианты.

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Как устранить проблемы с функцией поиска в Windows Фото: компании-производители, pixabay.com