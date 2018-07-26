Прошла любовь: почему капитализация Facebook упала на 23%

После публикации результатов второго квартала (закончился 30 июня 2018 года) акции Facebook упали более чем на 20%, по данным WSJ . Компания остается прибыльной и увеличивает количество пользователей, однако темпы роста оказались ниже ожидаемых инвесторами.

Пользователи для Facebook, как известно, главный товар: именно их он «продает» рекламодателям. Чем больше пользователей, тем больше рекламы, а чем больше рекламы — тем больше инвестиции и, как следствие, общая капитализация компании.

Соответственно, снижение числа пользователей в Европе (с 377 млн до 376 млн) и отсутствие роста в Северной Америке (241 млн человек) привело к снижению темпов роста выручки — с 3,14% в первом квартале 2018 года до 1,54% против 3,14% во втором.

В связи со скандалом с Cambridge Analytica в марте Цукеберг обеднел почти на $13 млрд из-за падения акций, однако, пока в сенате шли слушания, акции Facebook подорожали на 4,5%, и ему удалось немного отыграть потери, вернув $2,8 млрд

Падение

Во-первых, число американских пользователей, похоже, достигло критической отметки: все американцы, которые хотели пользоваться социальными сетями, уже в них зарегистрировались. Рано или поздно этот предел должен был быть достигнут. То же самое касается и конечного числа «новых» пользователей в других странах.

Во-вторых, это скандал с Cambridge Analytica. Во-первых, пользователи узнали, что соцсеть долгое время собирала данные о пользователях. Кроме того оказалось, что сторонние компании (не только Cambridge Analytica) имели доступ к этой информации, а Facebook не контролировал эти процессы.

История с предвыборной кампанией Трампа, в рамках которой Cambridge Analytica могла оказывать влияние на выбор избирателей через соцсеть, не могла не сказаться на финансовых показателях: еще в марте, после слушаний в Конгрессе Марк Цукерберг извинился за допущенные ошибки, пообещал усилить контроль за личными данными, развернуть борьбу с фейковыми новостями и согласился с необходимостью госрегулирования Facebook, введения новой рекламной политики, регулирования таргетинга и введения «Закона о честной рекламе». Все эти меры в совокупности привели к снижению и числа рекламодателей, и числа пользователей. Последние даже провели флэшмоб по удалению своих страниц из социальной сети под хэштегом #DeleteFacebook.

В-третьих, к снижению числа европейских пользователей привело введение в ЕС нового законодательства по хранению данных. Закон GDPR, вступивший в силу 25 мая регулирует вопросы сбора и хранения пользовательских данных граждан ЕС за рубежом. Каждый пользователь теперь в праве принять или не принять соглашение об обработке данных, а не быть согласным по умолчанию. И, судя по квартальному отчету, несогласных в Европе оказалось достаточно.

Конкуренция

Развитие соцсети сдерживает неудачный интерфейс: до сих пор поиск в соцсети по качеству сильно уступает тому, что пользователи привыкли получать от Google

Новые технологии, такие как панорамное видео и виртуальная реальность так и не получили широкое распространение в сети.

Текущий интерфейс по-прежнему неудобен для использования в бизнесе, а специальная версия для коммерсантов признания не получила. Выдача постов в ленте такова, что пользователь может не увидеть пост, который считает важным, но при этом несколько дней будет видеть в топе старый пост, если под ним развернулась оживленная дискуссия.

Стоит признать, что Марк Цукерберг старался соблюдать концепцию сети и обещал показывать больше постов от близких «френдов», чем популярных сообщений от компаний или тех, с кем пользователь общается редко. Это сказалось как на мгновенной стоимости акций, так и на доходах, поскольку снизило рекламный потенциал сети.

Несмотря на значительное падение капитализации, в мире соцсетей у Facebook пока нет достойной альтернативы. Конкуренцию ей могут составить только мессенджеры, среди которых пока лидируют собственный мессенджер Facebook и WhatsApp, также принадлежащий этой корпорации. Но в цену акций многих интернет-компаний, и Facebook особенно, заложен долгий рост — потенциально в будущем все жители Земли будет сидеть в соцсети. Но из-за замедления роста, возникают сомнения — имеют ли смысл далеко идущие планы по раздаче Интернета в удаленных уголках Земли для доступа в соцсеть местных жителей. Возможно, многие жители Земли могут обойтись без соцсети, и от планов по экспансии пора переводить фокус на повышение прибыли от текущих пользователей.

По данным Bloomberg, это крупнейшее падение стоимости акций компании за один день (формально биржа еще закрыта, но электронные торги идут на премаркете). Ранее рекордсменом была компания Intel , которая в сентябре 2000 года потеряла $91 млрд Третье место тоже у IT-компании: Microsoft потеряла $77 млрд, а на четвертом месте Apple , которая 24 января 2013 года потеряла $60 млрд — опять-таки из-за замедления роста чистой прибыли, инвесторы ожидали большего.

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