Переговоры не предлагать, или Как работать с Цукербергом

87 пользователей и 196 сообществ, которые читали полмиллиона человек, заблокировал Facebook в бразильском сегменте соцсети. Большинство удаленных аккаунтов связана с активистами правого движения Свободной Бразилии (Movimento Brasil Livre), которое активно выступало за импичмент экс-президента Дилмы Русеф в 2015 году.

Чистку в преддверии президентских выборов в стране соцсеть оправдала борьбой с фейковыми новостями. Такой помощи власти Бразилии не ждали. Прокурор штата Гояс Аильтон Бенедито усомнился, что это не акт цензуры, запрещенной Конституцией Бразилии и дал два дня соцсети для объяснений.

«Конституционные нормы и законы Бразилии, которые регулируют интернет, всегда действуют в соответствии с принципами свободы слова, правом на доступ к информации и борьбой с цензурой, а также с дискриминацией пользователей по половому, расовому, возрастному признаку или в связи с их политическими убеждениями», — напомнил он.

Срок ультиматума истекает завтра. Если убедительного ответа от соцсети надзорное ведомство не получит, Facebook грозит уголовное дело.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что администрация Facebook привычно ограничится общим ответом о нарушении пользовательского соглашения.

«В теории, если власти Бразилии не получат ответа, то могут пойти на крайние меры и совсем заблокировать соцсеть в стране. В таком случае интересно, как пользователи отнесутся к такому шагу. Будет интересно посмотреть и российским властям, и властям других стран. У многих есть претензии к американской социальной сети, но совсем у маленького количества стран есть рычаги давления на нее», — сказал Зыков в комментарии ИА «Политика Сегодня».

Рычаги давления на Facebook нашлись у структур Европейского Союза. Основатель соцсети Марк Цукерберг 23 мая держал ответ в Европарламенте по делу Cambridge Analytica, компании, которая с помощью алгоритмов Facebook собрала политическое досье на 50 миллионов человек по всему миру. Путь, который Цукерберг выбрал для борьбы с «вмешательством в выборы» устроил не всех европарламентариев.

«Этот новый смелый мир господина Цукерберга, в котором десятки тысяч сотрудников Facebook решают, что такое фейковые новости, а что нет, пугает меня. Это общественная задача для органов государственной власти», — написал в Твиттере глава фракции либералов в ЕП Ги Верхофстадт (Guy Verhofstadt).

Главу фракции консерваторов и реформистов Европы Сайед Камалл (Syed Kamall) удивило, что Facebook сам собирает досье на пользователей. Пусть и для целей безопасности.

«Некоторые могут спросить: кому нужен Интерпол, когда у вас есть Марк Цукерберг?», — заметил он.

Кроме Европы и США, на заседаниях Конгресса в которых Цукерберг побывал уже дважды, Facebook удостоил своим вниманием власти Латвии после угрозы заблокировать соцсеть на время выборов в стране, чтобы точно никакого вмешательства не было.

Латвии Facebook теперь передает все сведения о заказчиках политической рекламы.

Российская часть сегмента Facebook по-прежнему живет по законам Цукерберга. Так не раз жертвой цензуры становился депутат Госдумы Виталий Милонов. Его страницу только в прошлом году блокировали трижды.

«Блокировка меня и многих других политиков, общественных деятелей была исключительно, подчеркиваю, только по политическим мотивам. За высказывание наших взглядов, не связанных с радикализмом, пропагандой войны, аккаунты блокировались. Почему-то, когда свобода выражения своей точки зрения якобы ограничивается госорганами применительно к либералам, то тут все инстанции вписываются. А если ограничивается право доступа тех, кто не разделяет точку зрения США, то тут все уже правильно, все в рамках закона, корпоративная этика Facebook», — негодует парламентарий.

Жертвой цензуры становятся и сообщества российских СМИ. В черном списке Цукерберга с 5 апреля находится страница «Политики Сегодня». Никаких объяснений, редакция не получала ни до, ни после.

Зато в черном списке соцсети нет страницы украинского пранкера Евгения Вольнова, который запускал фейки о сотнях погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Жалобы на фейк-ньюс от Вольнова были.

«Facebook моим помощникам ответил, что блокировать Вольнова они не считают нужным, — рассказывал в апреле Милонов. — Потому что право на свободу слова, на свободу выражения. Вольнов для них, получается, — это не опасно. Это нормально. Не оскорбительно. А информации «Политики Сегодня», ФАНа для них опасна. Почему? Потому что она правдива. А самые гнусные подонки останутся безнаказанными, потому что работают в интересах Запада».

Это неполный текст новости