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В работе Telegram в ряде стран произошел сбой
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В работе Telegram в ряде стран произошел сбой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Пользователи Telegram из разных стран мира сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных, опубликованных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбой произошел около 20.00 мск. О проблемах в работе мессенджера сообщают пользователи из Италии, России, Румынии, Латвии, Хорватии, Греции, Чехии, Бельгии, Испании, Швеции, США, Ирана и других. Больше всего жалоб приходится на проблемы с соединением с сервером (43%), отправку или получение сообщений (40%), с входом в свой аккаунт (16%).
Последний крупный сбой в работе Telegram, с которым столкнулись пользователи Telegram из нескольких стран, произошел 22 июля.
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