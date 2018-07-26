Telegram запускает функцию идентификации пользователей по документам

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Telegram запускает сервис Telegram Passport, c помощью которого пользователи смогут безопасно загружать и хранить персональные данные для последующей идентификации. Об этом говорится в четверг в блоге мессенджера.

"Документы идентификации и персональные данные будут храниться в облачном сервисе Telegram с использованием сквозного шифрования", — говорится в сообщении. При этом отмечается, что для самого месседжера эти данные будут представлять «случайный набор слов», доступа к которым у Telegram не будет.

В компании также отметили, что при обмене данными персональная информация будет доставляться напрямую получателю. Кроме того, в будущем мессенджер планирует переместить данные пользователей в отдельное облако.

Новая функция будет доступна пользователям, установившим последнюю версию мессенджера.

В мае 2018 года газета «Ведомости» сообщала, что Telegram тестирует новый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network), с помощью которой пользователи будут загружать необходимые данные (паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а также фотографии), которые позволят проходить мгновенную идентификацию при использовании услуг партнеров как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов. Источник ТАСС на рынке информационных технологий подтверждал, что изучение и тестирование такой технологии на тот момент проходило в закрытом режиме.