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Telegram запускает функцию идентификации пользователей по документам
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Telegram запускает функцию идентификации пользователей по документам 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Газета Кемерова
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Telegram запускает сервис Telegram Passport, c помощью которого пользователи смогут безопасно загружать и хранить персональные данные для последующей идентификации. Об этом говорится в четверг в блоге мессенджера.
"Документы идентификации и персональные данные будут храниться в облачном сервисе Telegram с использованием сквозного шифрования", — говорится в сообщении. При этом отмечается, что для самого месседжера эти данные будут представлять «случайный набор слов», доступа к которым у Telegram не будет.
В компании также отметили, что при обмене данными персональная информация будет доставляться напрямую получателю. Кроме того, в будущем мессенджер планирует переместить данные пользователей в отдельное облако.
Новая функция будет доступна пользователям, установившим последнюю версию мессенджера.
В мае 2018 года газета «Ведомости» сообщала, что Telegram тестирует новый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network), с помощью которой пользователи будут загружать необходимые данные (паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а также фотографии), которые позволят проходить мгновенную идентификацию при использовании услуг партнеров как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов. Источник ТАСС на рынке информационных технологий подтверждал, что изучение и тестирование такой технологии на тот момент проходило в закрытом режиме.
В конце прошлого года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов новой платформы Telegram Open Network мессенджер привлек около $1,7 млрд
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