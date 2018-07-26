Telegram вводит паспорта пользователей

Telegram запускает новую функцию для идентификации пользователей — Telegram Passport. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Telegram Passport — единый способ для авторизации пользователей в сервисах, которые требуют подтверждения личности. Она позволяет однажды загрузить документы с помощью мессенджера, а затем делиться своими данными с сервисами, требующими подтверждения личности (финансовыми сервисами, ICO и прочими), объясняет команда Telegram.

Все документы, удостоверяющие личность, будут храниться в облаке мессенджера и будут защищены шифрованием. Подчеркивается, что для Telegram эти данные просто «тарабарщина» и мессенджер не имеет доступа к информации, хранящейся в Telegram Passport. Когда пользователь делится данными, они попадают напрямую к получателю, поясняют представители мессенджера.