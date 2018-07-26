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Telegram представил сервис авторизации Passport
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Telegram представил сервис авторизации Passport 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Daily Storm
Команда мессенджера Telegram представила новый сервис авторизации под названием Passport. Универсальная система авторизации Telegram Passport позволяет хранить идентификационные данные на серверах Telegram в зашифрованном виде, отправлять их сервисам, запрашивающим идентификационные данные, например, финансовые сервисы или ICO.
Как отмечают разработчики, все данные хранятся в облаке Telegram со сквозным шифрованием. При этом у администрации сервиса нет доступа к идентификационной информации, она передаётся напрямую получателю. В будущем все данные Telegram Passport будут храниться в децентрализованном облаке.
Первой платёжной системой с интеграцией Telegram Passport стала ePayments. Сервис представляет собой вторую фазу проекта Telegram Login. В ближайшем будущем разработчики планируют реализовать стороннюю верификацию для Telegram Passport.
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