Telegram представил сервис авторизации Passport

Команда мессенджера Telegram представила новый сервис авторизации под названием Passport. Универсальная система авторизации Telegram Passport позволяет хранить идентификационные данные на серверах Telegram в зашифрованном виде, отправлять их сервисам, запрашивающим идентификационные данные, например, финансовые сервисы или ICO.

Как отмечают разработчики, все данные хранятся в облаке Telegram со сквозным шифрованием. При этом у администрации сервиса нет доступа к идентификационной информации, она передаётся напрямую получателю. В будущем все данные Telegram Passport будут храниться в децентрализованном облаке.

Первой платёжной системой с интеграцией Telegram Passport стала ePayments. Сервис представляет собой вторую фазу проекта Telegram Login. В ближайшем будущем разработчики планируют реализовать стороннюю верификацию для Telegram Passport.