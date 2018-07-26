Telegram представил функцию Passport для идентификации пользователей

«Telegram Passport — унифицированный способ авторизации для требующих персональную идентификацию сервисов», — отмечает компания. Данные пользователей будут храниться в облаке Telegram и будут защищены End-to-End шифрованием. «Для Telegram эти данные представляют собой бессмыслицу, у нас нет доступа к информации, которую вы храните в Telegram Passport», — сообщает компания, подчеркивая, что это данные может прочитать только их получатель.

России Telegram блокируется провайдерами по решению Таганского районного суда Москвы с середины апреля. Несмотря на судебное решение мессенджер продолжает работать.