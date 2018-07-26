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Telegram представил функцию Passport для идентификации пользователей
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Telegram представил функцию Passport для идентификации пользователей 

Rambler News Service 21 минуту назад
Фото: Секрет Фирмы
«Telegram Passport — унифицированный способ авторизации для требующих персональную идентификацию сервисов», — отмечает компания. Данные пользователей будут храниться в облаке Telegram и будут защищены End-to-End шифрованием. «Для Telegram эти данные представляют собой бессмыслицу, у нас нет доступа к информации, которую вы храните в Telegram Passport», — сообщает компания, подчеркивая, что это данные может прочитать только их получатель.
В России Telegram блокируется провайдерами по решению Таганского районного суда Москвы с середины апреля. Несмотря на судебное решение мессенджер продолжает работать.
Решение суда последовало после того, как компания отказалась предоставлять ФСБ данные о личной переписке пользователей. Компания мотивирует свою позицию тем, что предоставление требуемых ключей технически невозможно.
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