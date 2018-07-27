Ещё
Дубликат бесценного груза. Telegram запустил функцию виртуального паспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дубликат бесценного груза. Telegram запустил функцию виртуального паспорта 

BFM.RU 40 минут назад
Фото: BFM.RU
Мессенджер Telegram объявил о запуске новой функции для авторизации пользователей — Telegram Passport, которая будет использоваться для идентификации пользователей сервисами-партнерами. Об этом сообщает издание «Ведомости». Это способ для авторизации пользователей в сервисах, где требуется подтверждение личности, объясняет компания. Туда входят паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета и другие документы.
У Telegram такая возможность позволяет однажды загрузить эти документы при помощи мессенджера, а затем делиться своими данными со сторонними сервисами. В первую очередь, нововведения касаются финансовых сервисов, например, блокчейн-платформ, через которые идет взаиморасчет криптовалютой.
Все личные данные пользователей, как отмечают в компании, будут зашифрованы. В будущем Telegram Passport будет также перемещен в распределенное облако, подчеркивается в сообщении. Эксперт в области информационной безопасности и технологий Максим Эмм считает новую функцию неплохой идеей, но рискованной:
Максим Эмм эксперт в области информационной безопасности и технологий «Безусловно, идея сама по себе хорошая, она основана на достаточно серьезной криптографии и на новых технологиях типа блокчейна, но тут нужно понимать, что уровень доверия к этой системе авторизации не может быть больше, чем уровень доверия самому мессенджеру, Дурову и так далее. У Telegram есть проблемы: в России доступ к нему ограничивается провайдерами. Это частная компания, и если на нее будут завязана криптовалюта, то нужно ей доверять. Обычно все-таки сервисы идентификации больше доверяют государству, потому что оно выпускает паспорта. Здесь же попытка создания замены паспорта на его цифровой аналог. Каждый для себя должен решить: он больше доверяет государству, которое выпустило паспорт, или некоему мессенджеру».
Эксперты отмечают, что подобный сервис увеличивает риск похищения персональных данных, поэтому едва ли крупные банки и другие сервисы станут сотрудничать с Telergram. Тем более предлагаемая социальной сетью схема хранения личной информации граждан нарушает законодательство не только России, но и многих других стран мира.
BFM.RU: последние новости
ФАС намерена обязать всех производителей смартфонов устанавливать российский софт Конспирологи просят отдать им жидкость из черного саркофага В США создана группа по противодействию РФ в киберпространстве
Комментарии  Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»60
Кобзон находится в реанимации66
В Крыму рассказали о крахе Макаревича107
СМИ узнали о подготовке нового удара США51
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий694
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:45
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение