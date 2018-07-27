Дубликат бесценного груза. Telegram запустил функцию виртуального паспорта

Мессенджер Telegram объявил о запуске новой функции для авторизации пользователей — Telegram Passport, которая будет использоваться для идентификации пользователей сервисами-партнерами. Об этом сообщает издание «Ведомости». Это способ для авторизации пользователей в сервисах, где требуется подтверждение личности, объясняет компания. Туда входят паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета и другие документы.

У Telegram такая возможность позволяет однажды загрузить эти документы при помощи мессенджера, а затем делиться своими данными со сторонними сервисами. В первую очередь, нововведения касаются финансовых сервисов, например, блокчейн-платформ, через которые идет взаиморасчет криптовалютой.

Все личные данные пользователей, как отмечают в компании, будут зашифрованы. В будущем Telegram Passport будет также перемещен в распределенное облако, подчеркивается в сообщении. Эксперт в области информационной безопасности и технологий Максим Эмм считает новую функцию неплохой идеей, но рискованной:

Максим Эмм эксперт в области информационной безопасности и технологий «Безусловно, идея сама по себе хорошая, она основана на достаточно серьезной криптографии и на новых технологиях типа блокчейна, но тут нужно понимать, что уровень доверия к этой системе авторизации не может быть больше, чем уровень доверия самому мессенджеру, Дурову и так далее. У Telegram есть проблемы: в России доступ к нему ограничивается провайдерами. Это частная компания, и если на нее будут завязана криптовалюта, то нужно ей доверять. Обычно все-таки сервисы идентификации больше доверяют государству, потому что оно выпускает паспорта. Здесь же попытка создания замены паспорта на его цифровой аналог. Каждый для себя должен решить: он больше доверяет государству, которое выпустило паспорт, или некоему мессенджеру».

Эксперты отмечают, что подобный сервис увеличивает риск похищения персональных данных, поэтому едва ли крупные банки и другие сервисы станут сотрудничать с Telergram. Тем более предлагаемая социальной сетью схема хранения личной информации граждан нарушает законодательство не только России, но и многих других стран мира.