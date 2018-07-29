Бывший партнер Дурова раскритиковал Telegram Passport

Экс-заместитель технического директора социальной сети «ВКонтакте» Антон Розенберг в беседе с RT рассказал о своих впечатлениях от сервиса Telegram Passport. Он предназначен для работы в мессенджере Telegram, создателем которого является Павел Дуров

Telegram Passport предлагает пользователям хранение личных данных под защитой сквозного шифрования и с возможностью удобной верификации. Однако, по словам Розенберга, политика безопасности Telegram «не отличается прозрачностью». Кроме того, он добавил, что люди выбирают мессенджер, руководствуясь не соображениями безопасности, а скоростью работы и его удобством.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало — Telegram откажется от публичного размещения токенов Gram. Это могло быть связано с отличными раундами закрытого инвестирования и опасениями насчет излишнего государственного контроля в случае широкомасштабного ICO.