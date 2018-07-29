Ещё
Бывший партнер Дурова раскритиковал Telegram Passport
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший партнер Дурова раскритиковал Telegram Passport 

Пятый канал 29 июля 2018
Фото: Пятый канал
Экс-заместитель технического директора социальной сети «ВКонтакте» Антон Розенберг в беседе с RT рассказал о своих впечатлениях от сервиса Telegram Passport. Он предназначен для работы в мессенджере Telegram, создателем которого является Павел Дуров.
Telegram Passport предлагает пользователям хранение личных данных под защитой сквозного шифрования и с возможностью удобной верификации. Однако, по словам Розенберга, политика безопасности Telegram «не отличается прозрачностью». Кроме того, он добавил, что люди выбирают мессенджер, руководствуясь не соображениями безопасности, а скоростью работы и его удобством.
Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало — Telegram откажется от публичного размещения токенов Gram. Это могло быть связано с отличными раундами закрытого инвестирования и опасениями насчет излишнего государственного контроля в случае широкомасштабного ICO.
Пятый канал: последние новости
Google Assistant «заговорил» на русском Google хочет полностью заменить Android за 5 лет новой ОС Fuchsia Apple извинилась за перегрев новых Macbook Pro
Комментарии  Ещё 47 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве152
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле302
Пока вы спали: Авиаотрасли грозит хаос
Почему в Турции обижают россиянок327
Пресс-секретарь Кобзона рассказал о состоянии артиста22
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение