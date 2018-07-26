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ИИ избавит Windows 10 от самого раздражающего недостатка
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ИИ избавит Windows 10 от самого раздражающего недостатка 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Microsoft исправила один из самых раздражающих аспектов Windows 10 — когда работа операционной системы прерывается в самый неподходящий момент ради установкий обновлений. В прошлом году компания дала возможность отложить скачивание или выбрать наиболее подходящее время для апдейта ОС, но проблему это не решило: если пропустить уведомление, перезагрузка устройства может произойти как раз в то время, когда пользователь занят работой или просмотром фильма.
В этот раз Microsoft решила призвать на помощь искусственный интеллект. Как сообщила руководитель программы Windows Insider Дона Саркар, в тестовой сборке Windows 10 Insider Preview появилась новая «логика перезагрузки», которая будет сама выбирать наиболее оптимальное время для перезагрузки компьютера.
"Мы услышали вас, и чтобы облегчить боль, мы обновили нашу логику перезагрузки, которая использует новую, более адаптивную и проактивную систему" — объяснила она. По словам Саркар, «прогностическая модель» на базе машинного обучения не только определяет, используется ли устройство прямо сейчас, «но и пытается предсказать, не ушли ли вы за чашкой кофе и вскоре вернулись».
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Некоторое время новая модель испытывалась среди сотрудников Microsoft и показала «многообещающие результаты», сказала Саркар. Теперь её смогут опробовать участники программы тестирования Windows Insiders, скачавшие самую последнюю сборку ОС.
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