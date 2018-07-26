СМИ: попытка добиться снятия Цукерберга с поста главы Facebook не имеет шансов

НЬЮ-ЙОРК , 26 июля. / ТАСС /. Предложение о снятии Марка Цукерберга с поста руководителя компании Facebook подготовил один из инвесторов — компания Trillium Asset Management, однако эта инициатива не имеет шансов на успех.

Как сообщило в четверг интернет-издание Business Insider, под управлением этой компании находятся акции Facebook на $11 млн Как утверждается в публикации, предложение, подготовленное за 10 месяцев до следующего собрания акционеров, предусматривает назначение независимого председателя в связи с тем, что нынешнее руководство Facebook допустило ошибки в кризисных ситуациях, таких как скандал вокруг доступа компании Cambridge Analytica к данным пользователей соцсети. По оценке Business Insider, шансы на одобрение предложения о снятии Цукерберга крайне невелики.

В этой связи издание напомнило о том, что аналогичное предложение было выдвинуто независимыми инвесторами в 2017 году, однако тогда не получило поддержки других акционеров. В то же время, как отметил Business Insider, ряд инвесторов отреагирует на итоги деятельности компании во втором квартале.

На открытии торгов в четверг на американской внебиржевой торговой площадке NASDAQ акции Facebook упали на 18,35%, до $177,57 за одну бумагу на фоне неудовлетворительной отчетности. Максимальное падение стоимости акций компании составляло 18,93%, а их цена опускалась до $174,78. Капитализация Facebook в этот момент снизилась на $123,71 млрд и составляла примерно $506 млрд