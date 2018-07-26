Ещё
СМИ: попытка добиться снятия Цукерберга с поста главы Facebook не имеет шансов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: попытка добиться снятия Цукерберга с поста главы Facebook не имеет шансов 

ТАСС 50 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Предложение о снятии Марка Цукерберга с поста руководителя компании Facebook подготовил один из инвесторов — компания Trillium Asset Management, однако эта инициатива не имеет шансов на успех.
Как сообщило в четверг интернет-издание Business Insider, под управлением этой компании находятся акции Facebook на $11 млн  Как утверждается в публикации, предложение, подготовленное за 10 месяцев до следующего собрания акционеров, предусматривает назначение независимого председателя в связи с тем, что нынешнее руководство Facebook допустило ошибки в кризисных ситуациях, таких как скандал вокруг доступа компании Cambridge Analytica к данным пользователей соцсети. По оценке Business Insider, шансы на одобрение предложения о снятии Цукерберга крайне невелики.
В этой связи издание напомнило о том, что аналогичное предложение было выдвинуто независимыми инвесторами в 2017 году, однако тогда не получило поддержки других акционеров. В то же время, как отметил Business Insider, ряд инвесторов отреагирует на итоги деятельности компании во втором квартале.
На открытии торгов в четверг на американской внебиржевой торговой площадке NASDAQ акции Facebook упали на 18,35%, до $177,57 за одну бумагу на фоне неудовлетворительной отчетности. Максимальное падение стоимости акций компании составляло 18,93%, а их цена опускалась до $174,78. Капитализация Facebook в этот момент снизилась на $123,71 млрд и составляла примерно $506 млрд
ТАСС: последние новости
Акции Facebook упали более чем на 20% после публикации отчетности по выручке Асад принял спецпредставителя президента РФ по Сирии В Бразилии прокуратура требует от Facebook объяснить удаление аккаунтов правых активистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской239
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие58
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия143
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР159
ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР66
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение