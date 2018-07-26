Саратовцы рассказали об эвакуации пострадавших из горящей пятиэтажки

Сегодня, 26 июля, в доме №5а по улице Заречной в Заводском районе Саратова произошел пожар. Очевидцы сообщают об этом в группе «Саратов онлайн» социальной сети ВКонтакте.

Пользователь под ником Ника Одинокова сообщила, что в доме загорелся подвал. Однако на опубликованных ею фото видно, что пожарные поднимаются на верхний, пятый этаж дома по автолестнице. Другие пользователи объяснили, что дым из подвала распространился по этажам.

«Из подъезда выйти было невозможно, поэтому эвакуировали людей с верхних этажей с ожогами верхних дыхательных путей, некоторых даже выносили без сознания», — написала пользователь под ником Алена Алена.

Кроме того, один пользователь рассказал, что сегодняшний пожар — второй в этом доме за год, а другой пожаловался, что дом поджигают каждую неделю.