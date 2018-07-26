Входящие звонки на территории России будут бесплатными

Как изменятся услуги сотовой связи в стране? Что будет с Telegram и запрещённой рекламой онлайн-казино? На эти и другие вопросы « Парламентской газете » ответил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

— Каковы, на ваш взгляд, главные итоги уходящей весенней сессии?

— Нашим комитетом (по информполитике. — Прим. ред.) принято три федеральных закона, которые подписаны президентом. Среди них важный закон, приравнивающий извещения административного производства к судебным извещениям. Раньше такие извещения проходили на почту и хранились там до прихода адресата в течение 30 дней. Сейчас этот срок сокращён до семи дней, что позволит не затягивать административное производство.

Другой важный, но узкопрофильный закон касается тех, кто пользуется речными судами и судовыми радиостанциями. Раньше законодательство разрешало выдачу судовых радиочастот, но не было нормы об отзыве этих частот. Таким образом, компания могла поменять свой статус — перейти из российской в зарубежную, сохранив за собой имеющиеся радиочастоты. А ведь количество частот, как известно, ограничено, поэтому достаточно актуально, что нам удалось устранить эту правовую лакуну.

Ещё один примечательный закон касается отмены плановых проверок по громкости рекламы. Сразу оговорюсь, что проверки по заявлениям граждан сохранятся — тут ФАС продолжит выполнять свои обязательства по факту обращения россиян. А 27 июля мы приняли в третьем чтении закон об увеличении объёма рекламы в часовых программах на телевидении и радио с 15 до 20 процентов. Хочу заметить, что это не увеличит общее число рекламы в течение суток. К тому же мы вернули возможность размещать определённые виды рекламы в детских программах. Все эти меры связаны с поддержкой журналистов, поскольку СМИ живут за счёт рекламы.

Нельзя не сказать и о законе, принятом пока в первом чтении, — об отмене национального роуминга, принятие которого ждут миллионы россиян. Он позволит сделать все входящие звонки на территории страны бесплатными, а тариф — единым.

— Многие эксперты говорят, что с отменой роуминга по стране сотовые операторы повысят стоимость услуг. Так ли это?

— Это скорее риторика, которая не касается практической реализации закона. И вот почему: в 2017 году количество людей, пользовавшихся голосовой связью, сократилось, а на первое место вышла интернет-телефония. К тому же сегодня у сотовых компаний есть огромное количество программных продуктов, предусматривающих дешёвые или вовсе бесплатные тарифы — здесь, безусловно, всё решит конкуренция. В долгосрочной перспективе проблемы повышения цен из-за отмены роуминга я не вижу.

Другое дело, что многим локальным оператором придётся искать своё «место под солнцем» и искать пути сохранения на рынке в рамках единого тарифа. Всё это будет обсуждаться при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Закона об акционировании « Почты России » позволит организации экономически развиваться, в том числе поднять зарплаты почтальонам.

— Важным итогом работы не только комитета, но и парламента в эту весеннюю сессию стало принятие закона об акционировании «Почты России». Будут ли законодатели в дальнейшем следить, как происходит реорганизация, растут ли зарплаты почтальонов?

— Нужно напомнить, что закон об акционировании вносился вместе с основным законом «О почтовой связи», который был отклонён Госдумой во втором чтении 4 июля. В первом чтении он был принят ещё в 2014 году, однако уже тогда к нему было много замечаний. Мы говорили, что фактически принимаем его авансом, чтобы ко второму чтению Правительство серьёзно доработало документ. Однако этого не произошло. После консультаций с кабмином было принято решение отклонить законопроект в первоначальном виде, чтобы дать возможность руководству «Почты России» и новому ведомству — Министерству цифровой связи — доработать документ и внести его на рассмотрение палаты осенью. Мы на это рассчитываем. И будем оперативно рассматривать его, чтобы скорее претворить в жизнь.

Что касается закона об акционировании «Почты России», то он позволит организации экономически развиваться, в том числе поднять зарплаты почтальонам.

— Одна из нашумевших тем весенней сессии — блокировка в России мессенджера Telegram. Несмотря на запрет, многие пользователия обходят блокировку и продолжают пользоваться приложением. Нормально ли это? И вернётся ли в страну Telegram?

— На самом деле сервис из России никуда и не уходил. Но Роскомнадзор , в свою очередь, обязан выполнять требования суда — мессенджер был заблокирован в середине июля из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Telegram был одним из лучших в своём сегменте, однако на территории страны должны работать лишь те сервисы, с которыми у власти есть диалог с точки зрения обеспечения безопасности граждан.

Что касается исполнения решения суда, тут нужно понимать, что опыта блокировки сервиса с таким количеством пользователей у Роскомнадзора просто не было. Действительно, мессенджер работает и сейчас, но с перебоями, что, конечно, снижает к нему интерес со стороны рядовых пользователей.

Дума всегда открыта к диалогу и готова обсуждать эти вопросы. Другое дело, что пока руководство сервиса не спешит выполнять решение суда.

— Основатель Facebook Марк Цукерберг выступал перед американскими парламентариями и отвечал им на вопросы о работе созданной им соцсети. Возможно ли такое у нас? Как вы относитесь к идее пригласить в Госдуму создателя Telegram Павла Дурова для обсуждения перспектив работы мессенджера?

— Возможно всё. На самом деле такие приглашения в его адрес звучали и не раз. И если у Дурова есть такая заинтересованность, Дума всегда открыта к диалогу и готова обсуждать эти вопросы. Другое дело, что пока руководство сервиса не спешит выполнять решение суда.

У нас есть заинтересованность в поддержке российских разработчиков, создающих конкурентоспособные продукты. В свою очередь, у таких разработчиков должна быть заинтересованность во взаимодействии с госорганами в рамках действующего законодательства и принятых судебных решений.

— Ещё одна тема, вызвавшая широкий резонанс, — реклама онлайн-казино. В России запрещены как азартные игры в Сети, так и их продвижение. Эту тему недавно поднял Молодёжный парламент при Госдуме — политики обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой наказать рэпера Гуфа , снявшегося в такой рекламе. Кроме того, палата готовит законопроект о досудебной блокировке соответствующих роликов. Что вы думаете об этом?

— Я не думаю, что вопрос с блокировкой онлайн-казино нужно решать в плоскости наказания отдельных лиц, снявшихся в этой рекламе. Законодателям стоит подумать о том, как на легитимных интернет-ресурсах в принципе появляется запрещённая реклама. В этой сфере и необходимо искать решение, которое будет связано с запретом размещения на сайтах незаконной рекламы.

Но проблема, безусловно, актуальна — в сфере онлайн-казино сосредоточены серьёзные финансовые средства, поэтому организаторы такого рода азартных игр будут максимально стараться обходить существующие законодательные ограничения. Это подтверждается и фактами: одно из таких онлайн-казино недавно вышло на первое место среди рекламодателей на отечественном рынке онлайн-видео.