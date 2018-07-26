Компания по защите от кражи личности LifeLock допустила утечку данных клиентов 

Недавно компания исправила уязвимость на своем сайте, позволявшую любому желающему с помощью браузера индексировать электронные адреса, связанные с учетными записями миллионов клиентов, а также отписывать пользователей от любой связи с компанией.
Через вышеупомянутую уязвимость злоумышленники могли собирать данные пользователей и использовать их для целенаправленного фишинга, прикрываясь брендом LifeLock. Безусловно, фишеры и так могли засыпать спамом весь мир в поисках клиентов LifeLock, но дело вовсе не в этом. Присутствие подобной уязвимости на сайте компании, уверяющей своих клиентов, что сможет защитить их от кражи личности, не может не вызывать опасений.
Уязвимость заключалась в следующем. Отображаемая в адресной строке ссылка заканчивалась текстом «subscriberkey=», после чего следовала цифра. Каждая цифра соответствовала записи пользователя, и все записи шли последовательно. Злоумышленнику не составляло труда написать простой скрипт и с его помощью получить электронные адреса всех клиентов LifeLock.
О наличии на сайте уязвимости журналисту Брайану Кребсу сообщил бывший клиент LifeLock, независимый исследователь безопасности Нэйтан Риз (Nathan Reese). Вскоре после того, как Кребс уведомил Symantec о проблеме, сайт LifeLock.com был отключен. По данным маркетинговых материалов LifeLock за январь 2017 года, компания насчитывает свыше 4,5 млн клиентов.