Ещё
Компания по защите от кражи личности LifeLock допустила утечку данных клиентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Компания по защите от кражи личности LifeLock допустила утечку данных клиентов 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Недавно компания исправила уязвимость на своем сайте, позволявшую любому желающему с помощью браузера индексировать электронные адреса, связанные с учетными записями миллионов клиентов, а также отписывать пользователей от любой связи с компанией.
Через вышеупомянутую уязвимость злоумышленники могли собирать данные пользователей и использовать их для целенаправленного фишинга, прикрываясь брендом LifeLock. Безусловно, фишеры и так могли засыпать спамом весь мир в поисках клиентов LifeLock, но дело вовсе не в этом. Присутствие подобной уязвимости на сайте компании, уверяющей своих клиентов, что сможет защитить их от кражи личности, не может не вызывать опасений.
Уязвимость заключалась в следующем. Отображаемая в адресной строке ссылка заканчивалась текстом «subscriberkey=», после чего следовала цифра. Каждая цифра соответствовала записи пользователя, и все записи шли последовательно. Злоумышленнику не составляло труда написать простой скрипт и с его помощью получить электронные адреса всех клиентов LifeLock.
О наличии на сайте уязвимости журналисту Брайану Кребсу сообщил бывший клиент LifeLock, независимый исследователь безопасности Нэйтан Риз (Nathan Reese). Вскоре после того, как Кребс уведомил Symantec о проблеме, сайт LifeLock.com был отключен. По данным маркетинговых материалов LifeLock за январь 2017 года, компания насчитывает свыше 4,5 млн клиентов.
SecurityLab.ru: последние новости
Рынок преступных киберуслуг: спрос втрое превышает предложение Приложения для Android и iOS втайне собирают данные пользователей Mozilla предложила новый способ заработка на уязвимостях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской260
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие61
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия146
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР163
ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР75
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение