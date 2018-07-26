Трамп обвинил Twitter в «теневом бане» республиканцев

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники Twitter якобы применяют в отношении ряда пользователей «теневой бан»: с помощью фильтров они делают невидимыми их сообщения. При этом сам автор не знает, что его сообщения скрыты от других пользователей.

"Twitter осуществляет «теневой бан» ведущих республиканцев. Это нехорошо. Мы незамедлительно изучим эту дискриминационную и незаконную практику. Очень много жалоб", — написал Трамп в своем Twitter.

Вместе с тем, американский президент не предоставил никаких деталей поступивших жалоб или доказательств блокировки сообщений.