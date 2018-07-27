Акции Twitter упали после заявления Трампа о «теневом бане»

По состоянию на 17.23 мск бумаги Twitter дешевели на 13,65% — до 37,08 доллара.

Трейдеров разочаровали данные из финансового отчета Twitter, опубликованного в пятницу. Компания сообщила, что число ее активных пользователей во втором квартале снизилось на 0,3% в квартальном выражении, или на 1 миллион — до 335 миллионов человек в месяц. Компания пояснила, что снижение пользователей произошло из-за очистки от автоматически созданных учетных записей и спам-аккаунтов. Twitter также отметил, что в приоритете у него борьба с подозрительными аккаунтами и сокращение твитов оскорбительного содержания, а не увеличение количества пользователей.

На котировки компании повлияли и обвинения президента США. Трамп в четверг заявил, что Twitter осуществляет «теневой бан» публикаций известных членов Республиканской партии и пообещал «изучить эту дискриминационную и незаконную практику».

Акции социальной сети Facebook растут на 0,87%, слегка корректируясь после обвала предыдущего дня.

По итогам торгов четверга бумаги Facebook рухнули на 18,96%, а капитализация компании упала на 120 миллиардов долларов. Из-за обвала акций основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг опустился с третьей на шестую строчку рейтинга самых богатых людей по версии агентства Блумберг , потеряв 15,9 миллиарда долларов за одну торговую сессию.

Бумаги Facebook обвалились после публикации финансовой отчетности, которая оказались хуже прогнозов аналитиков. Так, чистая прибыль соцсети за второй квартал выросла на 31% — до 5,11 миллиарда долларов, или 1,74 доллара на акцию. Аналитики ожидали прибыль на акцию на уровне 1,75 доллара. Выручка за указанный период выросла на 42% — до 13,23 миллиарда долларов при прогнозе 13,43 миллиарда долларов.