Facebook не может наращивать пользовательскую базу прежними темпами

Facebook представил результаты за 2-й квартал, и его акции на постмаркете обвалились более чем на 20%. Прибыль компании на акцию выросла с прошлогодних $1,32 до $1,74 при консенсусе аналитиков $1,72. Выручка увеличилась на 42% и достигла $13,23 млрд, в то время как на рынке ожидали результат $13,33 млрд Однако такое расхождение с прогнозом не могло вызвать столь серьезный обвал в акциях Facebook. Его причиной стало замедление прироста пользователей и их небольшое сокращение в Европе.

Количество ежедневных пользователей в США Канаде осталось на уровне 1-го квартала — 185 млн, а в Европе сократилось на 3 млн — до 279 млн Считаю, что уменьшение базы пользователей связано исключительно с новыми европейскими законами о конфиденциальности персональных данных. Прирост числа ежемесячных пользователей замедлился на 51% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 1,54%. Повышение количества ежедневных пользователей притормозило еще сильней — с 3,42% до 1,44%. Такие показатели означают только одно: Facebook достиг своего потолка и не может наращивать пользовательскую базу так же активно, как раньше. Рано или поздно, это должно было случиться, но произошло на фоне еще неутихшего скандала по поводу утечки данных пользователей.

Facebook дал неутешительный прогноз на следующие кварталы, предупредив инвесторов о падении выручки на 7–9%. По нашим прогнозам, она увеличится на 33,5%, до $13,79 млрд Отметим также, что, несмотря на замедление темпов роста выручки и числа пользователей, Facebook по-прежнему зарабатывает на рекламе более $13 млрд в квартал. Считаю, что негативная реакция на новости соцсети будет недолгой и ее бумаги начнут выкупать в ближайшие полтора месяца. С учетом этого целевую цену по акции Facebook до конца лета 2019 года оставляю на высоком уровне $272,65.