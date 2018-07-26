Ещё
Акции Facebook на открытии торгов NASDAQ упали на 18%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акции Facebook на открытии торгов NASDAQ упали на 18% 

Вести Экономика 27 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 июля — «Вести. Экономика». Акции Facebook на открытии торгов на американской внебиржевой торговой площадке NASDAQ в четверг упали на 18,35%, до $177,57 за одну бумагу.
При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,9%, до 7860,749 пункта.
Капитализация Facebook, по данным Bloomberg, снизилась на $120 млрд
Как писали «Вести. Экономика», корпоративная отчетность Facebook, опубликованная в среду, разочаровала аналитиков, из-за чего стоимость акций компании упала на 23%.
Выручка Facebook за II квартал выросла почти на 42% по сравнению с прошлогодними показателями и составила $13,26 млрд Но этого оказалось недостаточно: по прогнозам аналитиков, соцсеть должна была заработать на $130 млн больше.
По итогам II квартала 2017 г. прибыль компании составляла $3,89 млн ($1,32 за акцию). В 2018 г. показатель увеличился до $5,11 млрд ($1,74 за акцию). Эксперты, опрошенные Reuters, ждали $1,72.
Аналитики остались недовольны и данными Facebook по поводу роста числа пользователей соцсети. Эксперты Reuters считали, что их число составит около 2,25 млрд Но согласно отчету по итогам квартала в соцсети оказалось лишь 2,23 млрд активных пользователей.
Вести Экономика: последние новости
Вектор хакерских атак сместился на облака в первом полугодии WhatsApp ограничит переадресацию сообщений из-за линчевателей в Индии Проект "Фуксия" - Google готовит сюрприз
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер38
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия140
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской117
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР39
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение