Акции Facebook на открытии торгов NASDAQ упали на 18%

Москва , 26 июля — «Вести. Экономика». Акции Facebook на открытии торгов на американской внебиржевой торговой площадке NASDAQ в четверг упали на 18,35%, до $177,57 за одну бумагу.

При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,9%, до 7860,749 пункта.

Капитализация Facebook, по данным Bloomberg, снизилась на $120 млрд

Как писали «Вести. Экономика», корпоративная отчетность Facebook, опубликованная в среду, разочаровала аналитиков, из-за чего стоимость акций компании упала на 23%.

Выручка Facebook за II квартал выросла почти на 42% по сравнению с прошлогодними показателями и составила $13,26 млрд Но этого оказалось недостаточно: по прогнозам аналитиков, соцсеть должна была заработать на $130 млн больше.

По итогам II квартала 2017 г. прибыль компании составляла $3,89 млн ($1,32 за акцию). В 2018 г. показатель увеличился до $5,11 млрд ($1,74 за акцию). Эксперты, опрошенные Reuters , ждали $1,72.

Аналитики остались недовольны и данными Facebook по поводу роста числа пользователей соцсети. Эксперты Reuters считали, что их число составит около 2,25 млрд Но согласно отчету по итогам квартала в соцсети оказалось лишь 2,23 млрд активных пользователей.