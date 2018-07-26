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Доля запросов в «Яндексе» на Android-устройствах в РФ за год выросла до 47,8%
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Доля запросов в «Яндексе» на Android-устройствах в РФ за год выросла до 47,8% 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Доля поисковых запросов в "Яндексе" на устройствах с операционной системой Android по итогам второго квартала достигла 47,8% против 46,3% в первом квартале, следует из отчетности интернет-компании. Во втором квартале 2017 года этот показатель составлял 38,2%.
"Положительно на долю поиска «Яндекса» сказались следующие события: запуск поискового алгоритма «Королев», появление окна выбора поиска по умолчанию, запуск «Алисы» и ее дальнейшая дистрибуция в сервисах «Яндекса», — пояснили ТАСС увеличение показателей в пресс-службе компании.
Представитель компании отметил, что «Яндекс» сотрудничает с большинством производителей мобильных устройств, которые входят в топ-20 на российском рынке по дистрибуции «Яндекс. Браузера», поискового приложения и самой поисковой системы. «Положительно сказались предустановка сервисов „Яндекса“ на мобильных устройствах и появление на рынке мобильных девайсов с новым виджетом поиска, предлагающим выбор поисковой системы», — добавил он.
В апреле Google заключил мировое соглашение с ФАС по жалобе «Яндекса» сроком на шесть лет и девять месяцев. Соглашение предполагает, что корпорация отказывается от эксклюзивности своих приложений на Android — теперь любые разработчики приложений для Android-устройств (например, «Яндекс» и Mail.ru Group) могут претендовать на место на главном экране. Судебная тяжба Google с ФАС длилась более полутора лет.
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