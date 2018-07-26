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Пользователь карты Bing обнаружил ошибки в маршрутах до Крыма
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Пользователь карты Bing обнаружил ошибки в маршрутах до Крыма 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Корреспондент РИА ФАН обнаружил неточности в приложении компании Microsoft. Встроенная в операционную систему Windows карта Bing не может проложить маршрут из Киева до Крыма, но на полуостров без проблем можно добраться из Краснодарского края.
Российским пользователям приложение сообщает, что Крым — территория Украины. В Bing нельзя построить маршрут из Киева до Евпатории, а из Москвы на российский полуостров придется ехать через Незалежную и Перекоп. Несмотря на это, если увеличить масштаб карты, можно легко найти дорогу самостоятельно.
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