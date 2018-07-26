Пользователь карты Bing обнаружил ошибки в маршрутах до Крыма 

Корреспондент РИА ФАН
обнаружил неточности в приложении компании Microsoft
. Встроенная в операционную систему Windows карта Bing не может проложить маршрут из Киева до Крыма
, но на полуостров без проблем можно добраться из Краснодарского края
.
Российским пользователям приложение сообщает, что Крым — территория Украины
. В Bing нельзя построить маршрут из Киева до Евпатории
, а из Москвы
на российский полуостров придется ехать через Незалежную и Перекоп. Несмотря на это, если увеличить масштаб карты, можно легко найти дорогу самостоятельно.