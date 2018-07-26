Представители Facebook, Google, Twitter выступят в комитете Сената по разведке

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Комитет Сената по разведке планирует провести два слушания с руководителями социальных медиа по поводу их расследования о вмешательстве РФ в выборы США . Ожидается, что руководители интернет-компаний снова лицом к лицу встретятся с законодателями по поводу иностранного вмешательства на своих платформах — в этот раз с высшим комитетом конгресса, занимающимся расследованием о вмешательстве в выборы, сообщает BuzzFeed News.

Руководители Facebook, Twitter и Google будут свидетельствовать перед комитетом Сената по разведке в сентябре.

По словам главы комитета Ричарда Бурра : «Я не знаю точной даты, но это произойдёт в первую неделю месяца».

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что комитет пригласил Facebook, Twitter и Google на слушание. Главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг и генеральный директор Twitter Джек Дорси подтвердили свое участие, генеральный директор Google Сундар Пичаи пока не ответил на приглашение комитета.

Бурр сообщил, что слушание состоится после предварительного слушания, вероятно, на следующей неделе с экспертами в области социальных медиа. Ранее он не был уверен в том, кто из руководителей предстанет перед комитетом в сентябре, но предполагал, что это будут Сандберг, Дорси и официальный представитель Google.

В Google и Facebook отказались дать комментарии. Twitter сообщил, что компании нечего добавить в настоящий момент.

Приглашение предстать перед комитетом Сената по разведке пришло в непростое время для трех преуспевающих гигантов, испытывающих при этом давление общественности из-за вмешательства в выборы, распространение дезинформации и появление цензуры. Главы компаний Силиконовой долины уже давали показания перед различными законодателями Конгресса в этом году в надежде противостоять призывам к более строгому контролю и регулированию.

В апреле генеральный директор Facebook Марк Цукерберг отвечал на совместном заседании министерства торговли и органов судебной власти, впоследствии он выступал перед министерством по энергетике и комитетом по торговле, отвечал на вопросы, какие отношения связывают его компанию с опальной политической консалтинговой фирмой Cambridge Analytica. Ранее в этом месяце исполнительные власти Facebook, Twitter и YouTube, которым ранее принадлежала компания Alphabet, учредителем которой является Google, предстали перед юридическим комитетом Палаты представителей для дискуссии о том, как они модерируют контент на своих платформах.