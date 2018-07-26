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Приложение Miles отследит каждое ваше передвижение в обмен на бонусы и скидки
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Приложение Miles отследит каждое ваше передвижение в обмен на бонусы и скидки 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Стартап Silicon Valley только что анонсировал выпуск нового приложения для iOS — Miles, содержащее в себе программу специальных вознаграждений для любителей путешествий и вообще для тех, кто много времени проводит в дороге. Главное условие действия приложения — Miles должно сопровождать пользователя повсюду. Вооружившись им, пользователи начнут «собирать» мили, ежедневно пройденные на различных видах транспорта. Упор будет делаться на наиболее «экологичные» формы передвижения. Так, к примеру, одна «автомобильная» миля дает лишь одну премиальную милю, зато те, кто пересядет на велосипед или пройдет пешком «соберут» соответственно 5 и 10 призовых миль за то же расстояние.
Затем накопленные мили можно будет обменять на скидки от различных популярных торговых брендов, многие из которых уже выразили желание принять участие в проекте Miles. Среди них сеть кофеен Starbucks, крупнейшая американская торговая интернет-площадка Amazon, сеть магазинов розничной торговли Target, изготовитель ингредиентов продуктов питания Hello Fresh, сеть проката автомобилей Audio Silvercar и другие.
Алгоритм действия приложения пояснил генеральный директор Miles — Джигар Шах:
«Поскольку люди перемещаются из точки А в точку Б, а затем из Б к В, мы сможем реально понять, как пользователь взаимодействует с физическим миром. Как только нам это взаимодействие станет понятным, мы приступим к принятию некоторых решений и составлению определенных прогнозов».
Как это работает в действительности? К примеру, из 50000 накопленных пользователями миль 10000 находятся на расстоянии 500 метров от Starbucks. Исходя из этого, можно предположить, что какая-то часть пользователей Miles посетит кофейни данной сети в течении ближайшего часа. В таком случае в качестве бонуса у них будет подарочная карта от Starbucks на 5 долларов.
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