«ВКонтакте» обновила технологии бизнес‐сообществ

Социальная сеть «ВКонтакте» обновила возможности сообществ для представителей бизнеса. Теперь там появились карты и кнопки действия. Представители сетей магазинов или ресторанов смогут отметить на карте адреса своих заведений. Об этом «360»сообщила пресс‐служба соцсети.

Карты позволят клиентам без затруднения найти заведения, магазины или филиалы определенной компании. При этом администраторы сообществ могут внести не только город, улицу и дом, но даже подъезд или дверь. Ближайшая станция определяется автоматически.

Время работы можно указать для каждой точки. Пользователи сразу увидят, работает ли сейчас заведение.

Карта с отмеченными местами появится прямо на Странице бизнеса. Ее администраторы могут настроить для сообщества Главную кнопку, с которой можно управлять любым действием. Например, забронировать столик, записаться на прием, перейти на сайт или открыть приложение. Посетители страницы могут решать свои вопросы одним касанием.