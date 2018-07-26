В Госдуме готовы пригласить П. Дурова для обсуждения возможного изменения законодательства в IT-сфере

Госдуме готовы пригласить разработчика мессенджера Telegram и основателя социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова в нижнюю палату парламента, если у него имеются предложения по изменению законодательства в сфере информационных технологий. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в ходе итоговой пресс-конференции.

«Мы всегда открыты к общению и диалогу с любыми сервисами, которые работают на территории нашей страны. Если господин Дуров посчитает, что он заинтересован в такой встрече, если он видит необходимость изменения законодательства и готов что-либо предложить в этой сфере, то, безусловно, мы готовы пригласить его к себе и провести встречу, в том числе со СМИ», — сказал Л. Левин

По его словам, ранее похожее предложение уже делалось и со стороны депутатов Госдумы, и со стороны правительства РФ , но пока остается безответным.

«Если человек является большим специалистом в сфере информационных технологий, но при этом он заботится о безопасности граждан и хочет сказать, что не только спецслужбы заботятся, но и он, как ответственный гражданин своей страны, если ему есть что предложить в этой сфере для решения таких задач, то мы открыты к такому диалогу», — пояснил Л. Левин.