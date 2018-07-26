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В Госдуме готовы пригласить П. Дурова для обсуждения возможного изменения законодательства в IT-сфере
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В Госдуме готовы пригласить П. Дурова для обсуждения возможного изменения законодательства в IT-сфере 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Госдуме готовы пригласить разработчика мессенджера Telegram и основателя социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова в нижнюю палату парламента, если у него имеются предложения по изменению законодательства в сфере информационных технологий. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в ходе итоговой пресс-конференции.
«Мы всегда открыты к общению и диалогу с любыми сервисами, которые работают на территории нашей страны. Если господин Дуров посчитает, что он заинтересован в такой встрече, если он видит необходимость изменения законодательства и готов что-либо предложить в этой сфере, то, безусловно, мы готовы пригласить его к себе и провести встречу, в том числе со СМИ», — сказал Л. Левин.
По его словам, ранее похожее предложение уже делалось и со стороны депутатов Госдумы, и со стороны правительства РФ, но пока остается безответным.
«Если человек является большим специалистом в сфере информационных технологий, но при этом он заботится о безопасности граждан и хочет сказать, что не только спецслужбы заботятся, но и он, как ответственный гражданин своей страны, если ему есть что предложить в этой сфере для решения таких задач, то мы открыты к такому диалогу», — пояснил Л. Левин.
Таганский суд 13 апреля 2018 г. удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ в связи с соответствующим иском ФСБ. При этом судья удовлетворила ходатайство ведомства о незамедлительной блокировке мессенджера. Позже Мосгорсуд данное решение признал законным.
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