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Банк «Русский Стандарт» выпустил большое обновление для мобильного приложения
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Банк «Русский Стандарт» выпустил большое обновление для мобильного приложения 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Русский Стандарт» выпустил большое обновление для мобильного приложения RSB Mobile, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Новая версия уже доступна в App Store и GooglePlay.
В новое приложение добавлена информация по картам: полная сумма задолженности, процентная ставка, плата за выпуск и обслуживание карты, начисление процентов на остаток собственных средств и т.д. Баланс карт и счетов можно скрыть, чтобы они не отображались на главном экране меню, а только внутри продуктовых страниц и выписок.
После обновления в приложении можно управлять шаблонами платежей, а список шаблонов автоматически синхронизируется в Интернет— и мобильном банках.
Выписка по дебетовым картам стала более информативной. В ней теперь отображается не только баланс на конец выбранного периода, но и сумма на начало интервала.
Появилась возможность искать и оплачивать штрафы ГИБДД по водительскому удостоверению и свидетельству о регистрации транспортного средства, а также налоги по ИНН.
Пользователи также смогут на стартовом экране «Мой банк» переименовать любой банковский продукт.
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