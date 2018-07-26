Банк «Русский Стандарт» выпустил большое обновление для мобильного приложения

Банк «Русский Стандарт» выпустил большое обновление для мобильного приложения RSB Mobile, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Новая версия уже доступна в App Store и GooglePlay.

В новое приложение добавлена информация по картам: полная сумма задолженности, процентная ставка, плата за выпуск и обслуживание карты, начисление процентов на остаток собственных средств и т.д. Баланс карт и счетов можно скрыть, чтобы они не отображались на главном экране меню, а только внутри продуктовых страниц и выписок.

После обновления в приложении можно управлять шаблонами платежей, а список шаблонов автоматически синхронизируется в Интернет— и мобильном банках.

Выписка по дебетовым картам стала более информативной. В ней теперь отображается не только баланс на конец выбранного периода, но и сумма на начало интервала.

Появилась возможность искать и оплачивать штрафы ГИБДД по водительскому удостоверению и свидетельству о регистрации транспортного средства, а также налоги по ИНН.