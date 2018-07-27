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В выдаче «Яндекса» нашли Google-документы по запросу «зарплата»
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В выдаче «Яндекса» нашли Google-документы по запросу «зарплата» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Документы Google Docs, попали в выдачу поисковой строки "Яндекса" по запросам «запрала» и «график». В российской копании заявили, что они не запрещены для индексации.
"На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации", — цитирует представителей «Яндекса» РИА Новости.
Ранее сообщалось, что документы сервиса Google находить «Яндекс». Иногда поисковая система выдавала контакты, пароли и файлы с приватной информацией. В российском поисковике проблему объяснили тем, что сервис индексирует все страницы, не защищенные логином и паролем.
В Роскомнадзоре сообщили, что направили российскому поисковику запрос в связи с инцидентами. В ведомстве отметили, что позднее опубликуют дополнительные комментарии.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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