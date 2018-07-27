В выдаче «Яндекса» нашли Google-документы по запросу «зарплата»

Документы Google Docs, попали в выдачу поисковой строки "Яндекса" по запросам «запрала» и «график». В российской копании заявили, что они не запрещены для индексации.

"На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации", — цитирует представителей «Яндекса» РИА Новости

Ранее сообщалось, что документы сервиса Google находить «Яндекс». Иногда поисковая система выдавала контакты, пароли и файлы с приватной информацией. В российском поисковике проблему объяснили тем, что сервис индексирует все страницы, не защищенные логином и паролем.