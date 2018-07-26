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Wi-Fi в приморской глубинке раздавали с нарушениями
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Wi-Fi в приморской глубинке раздавали с нарушениями 

Prim.News 1 час назад
Предпринимателя предупредили.
Арбитражным судом Приморского края на основании материалов управления Роскомнадзора по Приморскому краю принято решение о признании Индивидуального предпринимателя Лапаник А. Л. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.
Ранее по результатам проведенного Управлением в марте текущего года внепланового систематического наблюдения в отношении неопределенного круга лиц было выявлено, что оператором связи ИП Лапаник А. Л. при предоставлении услуг доступа к сети «Интернет» в общедоступном месте с использованием технологии Wi-Fi в г. Лесозаводске не осуществляется идентификация пользователей, чем нарушен п. 17.1 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 10.09.2007 №575 и п. 5 требований лицензии №136829 на оказание телематических услуг связи.
По факту выявленного нарушения было возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которого суд привлек оператора связи к административной ответственности и назначил ему наказание в виде предупреждения, передает пресс-служба управления Роскомнадзора по Приморскому краю.
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