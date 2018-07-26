Ещё
Глава Facebook может покинуть список богатейших людей мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Facebook может покинуть список богатейших людей мира 

Банки Сегодня 1 час назад
Глава Facebook может покинуть список богатейших людей мираПоследнее время, у компании и самого Цукерберга дела идут не особо хорошо. Проблемы начались после того, как общественность узнала о продаже личных данных пользователей компании Cambridge Analytica. Проблема осложнилась тем, что проданные данные были использованы для таргетированной рекламы с целью повлиять на исход выборов президента США в 2016 году.
Скандал удалось замять, однако его отголоски наносят вред социальной сети и его создателю до сих пор. Дополнительно к этому, один из топ-менеджеров Facebook опубликовал прогноз, в котором заявил о том, что выручка компании будет уменьшаться. По его мнению, уже в третьем квартале выручка будет меньше, чем во втором квартале.
Аналитики считают, что если падение акций продолжится, Цекурберг рискует покинуть тройку самых богатых людей планеты и может оказаться на шестом месте. Примечательно то, что третью позицию в этом списке, Марк Цукерберг занял несколько недель назад.
Банки Сегодня: последние новости
Что ждет Россию без пенсионной реформы Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире Сколько заработали депутаты ГД за 2018 год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия33
С Крымским мостом может произойти страшное386
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип366
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ22
Блогер Никита Шалагинов умер от рака15
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение