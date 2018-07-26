Глава Facebook может покинуть список богатейших людей мира

Глава Facebook может покинуть список богатейших людей мираПоследнее время, у компании и самого Цукерберга дела идут не особо хорошо. Проблемы начались после того, как общественность узнала о продаже личных данных пользователей компании Cambridge Analytica. Проблема осложнилась тем, что проданные данные были использованы для таргетированной рекламы с целью повлиять на исход выборов президента США в 2016 году.

Скандал удалось замять, однако его отголоски наносят вред социальной сети и его создателю до сих пор. Дополнительно к этому, один из топ-менеджеров Facebook опубликовал прогноз, в котором заявил о том, что выручка компании будет уменьшаться. По его мнению, уже в третьем квартале выручка будет меньше, чем во втором квартале.

Аналитики считают, что если падение акций продолжится, Цекурберг рискует покинуть тройку самых богатых людей планеты и может оказаться на шестом месте. Примечательно то, что третью позицию в этом списке, Марк Цукерберг занял несколько недель назад.