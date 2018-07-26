Windows 10 научился обновляться в нужное время

Microsoft тестирует новую функцию, доступную участникам программы Windows Insider. Теперь Windows 10 использует машинное обучение, чтобы подобрать правильное время для установки обновлений.

По словам главы Microsoft Windows Insider Доны Саркар, теперь до перезагрузки система будет не только проверять, используете ли вы в данный момент свое устройство, но и «попытается предсказать, отлучились ли вы от компьютера на несколько минут, чтобы налить чашку кофе».

Многие пользователи Windows 10 на протяжении почти трёх лет жаловались, что, обновляясь, компьютер перезагружался в самый неподходящий момент. Из-за юзеры часто не успевали сохранять данные. Компания пыталась исправить эту надоедливую особенность, но в итоге разработчики нашли решение только сейчас.

Как отметила Microsoft, она уже протестировала функцию внутри компании, и результаты оказались «многообещающими».

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