Ещё
Windows 10 научился обновляться в нужное время
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Windows 10 научился обновляться в нужное время 

News.ru 1 час назад
Microsoft тестирует новую функцию, доступную участникам программы Windows Insider. Теперь Windows 10 использует машинное обучение, чтобы подобрать правильное время для установки обновлений.
По словам главы Microsoft Windows Insider Доны Саркар, теперь до перезагрузки система будет не только проверять, используете ли вы в данный момент свое устройство, но и «попытается предсказать, отлучились ли вы от компьютера на несколько минут, чтобы налить чашку кофе».
Многие пользователи Windows 10 на протяжении почти трёх лет жаловались, что, обновляясь, компьютер перезагружался в самый неподходящий момент. Из-за юзеры часто не успевали сохранять данные. Компания пыталась исправить эту надоедливую особенность, но в итоге разработчики нашли решение только сейчас.
Как отметила Microsoft, она уже протестировала функцию внутри компании, и результаты оказались «многообещающими».
Ранее News.ru посвятил специальный материал двум новым консолям Microsoft, над которыми, скорее всего, работает компания.
News.ru: последние новости
Twitter борется с «клонами» Илона Маска «Яндекс.Деньги» запустят сервис для микроинвестиций Лимитированный тираж карты «Тройка» выйдет с тигром
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия35
С Крымским мостом может произойти страшное385
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип366
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ22
Блогер Никита Шалагинов умер от рака15
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение