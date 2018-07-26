Windows 10 «научили» обновляться в оптимальное время

Представительство компании Microsoft заявило, что неполадки, касающиеся времени обновления Windows 10, исправлены. Поводом для этого послужили жалобы пользователей из-за того, что операционная система обновлялась в неподходящий момент.

По словам главы программы Windows Insider Доны Саркар, тестовая сборка обзавелась так называемой «логикой перезагрузки», при помощи которой искусственный интеллект позволит выбрать для перезагрузки оптимальное время. Более адаптивная система может не только определять работу устройства, но и прогнозировать, не отошел ли пользователь от компьютера надолго.

Протестировать опцию смогут те, кто скачает самую свежую версию Windows 10.

Ранее Microsoft объявлял, что обновит внешний вид и функционал редакторов Word (тексты), Excel (таблицы), PowerPoint (презентации) и программы для работы с электронной почтой Outlook.