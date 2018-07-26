Баг на сайте LifeLock раскрыл имейлы миллионов подписчиков

Компания LifeLock, обеспечивающая защиту пользователей от кражи личности (Identity theft), могла сама стать причиной успешных атак киберпреступников. На сайте компании была найдена уязвимость, которая позволяла любому индексировать адреса электронной почты, привязанные к миллионам аккаунтов клиентов. Также с помощью этой бреши можно было отписать пользователя от любых услуг LifeLock.

Таким образом, злоумышленники могли вполне собрать достаточное количество разнообразной информации о пользователях, которая в дальнейшем могла быть использована в атаках целевого фишинга.

Специалисты в области кибербезопасности сошлись во мнении, что разработчик сайта LifeLock недостаточно хорошо понимает, что такое аутентификация и безопасность веб-ресурса.

Обратите внимание на скриншот выше, там отчетливо можно разобрать в ссылке «subscriberkey=», за которым следует номер. Этот номер соответствует учетной записи клиента LifeLock. Следовательно, грамотный специалист может запросто написать скрипт, который «вытащит» адреса электронной почты каждого подписчика компании.

Специалист Нейтан Риз даже поэкспериментировал, написав POC-код, который упорядочивал ID-номера и вытаскивал адреса электронной почты. Эксперт утверждает, что киберпреступники вполне могут воспользоваться похожим методом, чтобы организовать кампанию целевого фишинга.