Мобильное приложение от McDonald’s оказалось наименее защищенным

Специалисты «Ростелекома» изучили 17 мобильных приложений, предназначенных для заказа еды, на предмет защищенности, и получили интересные результаты. Оказалось, что наименее защищенное среди всех испытуемых оказалось приложение от всем известной сети McDonald’s.

В список анализируемых приложений попали: McDonald’s, KFC, Burger King, Subway Russia, «Тануки», «Доминос Пицца», «Папа Джонс», «Шоколадница», Pizza Hut, «Додо Пицца», «Суши Wok», «СушиВесла», «Почетный гость», Black Star Burger, Starbucks , «Якитория», «Чайхона № 1».

Это наиболее популярные у пользователей двух основных мобильных операционных систем приложения, если судить по количеству скачиваний в Google Play и App Store.

Удивительно, но Android-приложения оказались более безопасны, чем их iOS-аналоги. Средний балл, полученный этими программами, составил 2,2 балла из 5.

Первые места заняли Black Star Burger (очень странно, если знать, кто за этим приложением стоит), Pizza Hut и KFC — все они получили 4,1 балла. Каких-либо критических недостатков безопасности выявлено в них не было.

В конце рейтинга остались Starbucks (2,4) и «Якитории» (2,1 балла). А самым небезопасным оказалось McDonald’s.

В случае с iOS сиутация выглядит куда хуже — половина приложений под ОС от Apple не смогла дотянуть даже до одного балла. В каждом из программ были обнаружены критические бреши. Здесь можно выделить разве что «Тануки» с оценкой 2,9 балла, а также Starbucks — 2,1 балла.

McDonald’s вообще набрал лишь 0,3 балла.

Эксперты полагают, что такая разница в одинаковых приложениях для разных платформ обусловлена тем, что разработчики уделяют больше внимания безопасности своих приложений под Android, так как эта система считается наименее защищенной из двух.

Напомним про скандал с приложением от Burger King, который произошел ранее в этом месяце. Независимый исследователь обратил внимание на то, что мобильное приложение может тайно записывать активность на экране устройства. Эксперт проанализировал приложение на своем iPhone, выявив подозрительный функционал.