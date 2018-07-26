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«Яндекс. Деньги» запустили сервис микроинвестирования на бирже
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«Яндекс. Деньги» запустили сервис микроинвестирования на бирже 

RB.ru 46 минут назад
Проект запущен совместно с инвесткомпанией FinEx, который является провайдером 12 биржевых инвестиционных фондов, торгуемых на Московской бирже.
Средства пользователей будет на основе автоматизированного управления вкладываться только в паи Exchange Traded Funds, которые, как правило, создаются на основе фондовых индексов — общерыночных или специально рассчитанных.
Пользователю нужно определить начальную сумму (от 5 тысяч рублей) и срок (от одного года) инвестирования, а также размер ежемесячного пополнения портфеля (необязательно, но минимум 2 тысячи рублей).
Выбор фонда будет зависеть от отношения клиента к риску. Наименьший доход за последний год показал фонд на основе облигаций российских эмитентов с рублевым хеджем (5,6% в рублях и 1,4% в долларах). Максимальный доход за фондом на основе индекса акций IT-сектора США (38,8% в рублях, 29,6% в долларах).
В «Яндекс. Деньги» рассказали, что управление инвестициями Yammi происходит на основе роботизированного советника и анализа профилей пользователей.
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