«Яндекс. Деньги» запустили сервис микроинвестирования на бирже

Проект запущен совместно с инвесткомпанией FinEx, который является провайдером 12 биржевых инвестиционных фондов, торгуемых на Московской бирже

Средства пользователей будет на основе автоматизированного управления вкладываться только в паи Exchange Traded Funds, которые, как правило, создаются на основе фондовых индексов — общерыночных или специально рассчитанных.

Пользователю нужно определить начальную сумму (от 5 тысяч рублей) и срок (от одного года) инвестирования, а также размер ежемесячного пополнения портфеля (необязательно, но минимум 2 тысячи рублей).

Выбор фонда будет зависеть от отношения клиента к риску. Наименьший доход за последний год показал фонд на основе облигаций российских эмитентов с рублевым хеджем (5,6% в рублях и 1,4% в долларах). Максимальный доход за фондом на основе индекса акций IT-сектора США (38,8% в рублях, 29,6% в долларах).