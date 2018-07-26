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Google полностью обновила Chrome для iOS
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Google полностью обновила Chrome для iOS 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Google готовит редизайн мобильного браузера Chrome для iOS. Его можно активировать уже сейчас.
Компания Google решила обновить дизайн приложения Chrome для iOS, однако по стандарту он неактивен. Для его активации необходимо в адресной строке вбить «chrome://flags», затем выбрать пункт «UI Refresh Phase 1» и задать ему значение «Enable». Далее необходимо перезагрузить браузер.
После чего вы получите примерно следующее:
Как можно заметить, компания полностью переработала интерфейс. Теперь Chrome стал больше похож на Safari, более того, он ощущается даже приятнее последнего.
Размещение элементов и прокрутка вкладок стали удобнее. Такой вариант явно предпочтительнее карточек. И он, к слову, чем-то напоминает реализацию многозадачности в MIUI 10. А как вы оцениваете новый дизайн?
Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.
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