Овечкин стал самым знаменитым россиянином по версии Forbes 

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин возглавил список российских знаменитостей 2018 года по версии журнала Forbes, сообщает "Советский спорт".
Спортсмены, музыканты, ведущие оценивались по трем факторам — доходы, упоминания в СМИ и запросы в "Яндексе".
Второе место в рейтинге занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а замкнул тройку эстрадный исполнитель Филипп Киркоров.
Топ-10 самых высокооплачиваемых российских знаменитостей выглядит следующим образом:
1. Александр Овечкин (хоккей) — $14,5 млн 2. Сергей Шнуров (музыка) — $13,9 млн 3. Филипп Киркоров (музыка) — $9,8 млн 4. Григорий Лепс (музыка) — $8,2 млн 5. Иван Ургант (телевидение) — $8,5 млн 6. Ольга Бузова (телевидение) — $3,9 млн 7. Дима Билан (музыка) — $7,7 млн 8. Евгений Малкин (хоккей) — $9,5 млн 9. Стас Михайлов (музыка) — $7,4 млн 10. Ксения Собчак (медиа) — $1,4 млн Ранее Forbes назвал самый дорогой спортивный клуб мира.