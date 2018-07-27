Кандидат в мэры Москвы Свиридов начнет разбирательство с Facebook из-за удаления постов 

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы от партия «Справедливая Россия», глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов заявил, что социальная сеть Facebook удалила ряд его недавних публикаций. Политик намерен привлечь юристов к разбирательству с администрацией сети.
"Facebook, оказывается, удалил большинство моих публикаций за последнее время. Посещение районов Москвы, встречи с населением, официальные мероприятия… все! Вместе с юристами завтра мы будем разбираться с администрацией данной соцсети", — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что связывает произошедшее со своей предвыборной кампанией.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.