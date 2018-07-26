В Бразилии прокуратура требует от Facebook объяснить удаление аккаунтов правых активистов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 26 июля. / ТАСС /. Федеральная прокуратура штата Гояс ( Бразилия ) потребовала от компании Facebook объяснить причины удаления из одноименной соцсети аккаунтов, связанных с активистами правого общественного движения «Свободная Бразилия» (MBL). Об этом сообщила в среду газета Globo.

По сведениям издания, прокуратура дала Facebook 48 часов для того, чтобы предоставить запрошенную информацию. Если компания этого не сделает, на территории Бразилии против нее может быть возбуждено дело об отказе от сотрудничества со следствием. «Конституционные нормы и законы Бразилии, которые регулируют интернет, всегда действуют в соответствии с принципами свободы слова, правом на доступ к информации

и борьбой с цензурой, а также с дискриминацией пользователей по половому, расовому, возрастному признаку или в связи с их политическими убеждениями», — цитирует Globo заявление прокурора Аилтона Бенедиту.

Ранее стало известно, что Facebook удалила страницы 87 пользователей и 196 сообществ, которых компания сочла причастными к распространению ложных новостей в преддверии президентских выборов в Бразилии. Эти аккаунты были связаны с активистами MBL. Как утверждает Facebook, удаленные страницы были частью «скоординированной сети, которая пряталась за подложными аккаунтами и скрывала от людей суть и происхождение своего контента, чтобы расколоть [общество] и распространить дезинформацию».

Число подписчиков этих страниц в общей сложности превышало 500 тыс. человек. MBL, участники которого придерживаются консервативных правых взглядов, получило широкую известность в 2016 году. Тогда движение вывело на улицы сотни тысяч человек в рамках масштабных манифестаций с требованием импичмента Дилмы Руссефф , президента Бразилии в 2011-2016 годах.

Решение Facebook об удалении аккаунтов в MBL назвали произволом. Представители движения обвинили компанию в преследовании правых активистов по идеологическим соображениям и потребовали восстановить исчезнувшие страницы.

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы пройдут в Бразилии 7 октября 2018 года. Если для определения победителей понадобится второй тур, он будет организован 28 октября.